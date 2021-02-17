Девочка из Северодвинска вышла в финал конкурса патриотической песни

Полина Вахромеева, дочь заместителя начальника Северодвинского филиала управления вневедомственной охраны Росгвардии по Архангельской области майора полиции Александра Вахромеева, заняла первое место на окружном этапе онлайн-фестиваля детской патриотической песни Росгвардии.
Юная северодвинка исполнила песню «Тёмная ночь». Экспертное жюри в составе председателя - врио заместителя командующего округом по военно-политической работе генерал-майора Дениса Ермакова, офицеров отдела по работе с личным составом, оркестровой службы и ансамбля песни и пляски Северо-Западного округа войск национальной гвардии, а также при участии заслуженного артиста Российской Федерации Эдуарда Добровольского назвало исполнение девочки из Архангельской области лучшим. Теперь Полине Вархомеевой предстоит представить Северо-Западный округ на финальном этапе песенного конкурса Росгвардии в Москве.
Всего на первый этап конкурса из 11 регионов федерального округа представлены видеоклипы от 50 талантливых детей от 5 до 14 лет военнослужащих и сотрудников ведомства.
В прошлом году первое место в окружном этапе конкурсе заняла 14 летняя Ирина Кислякова, дочь военнослужащего архангельского отряда специального назначения «Ратник», исполнившая песню «Письмо с фронта».