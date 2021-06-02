Книжный фестиваль "Белый июнь": получилось как получилось

Фонд развития культуры и искусства Архангельской области, Ассоциация «Межрегиональная федерация чтения» и библиотека им. Н. А. Добролюбова подвели итоги фестиваля книги «Белый июнь», который прошёл в Архангельске с 25 по 27 июня в рамках фестиваля «Другой». При поддержке Министерства культуры Архангельской области в «Белом июне» приняли участие 95 издательств и 112 спикеров — писателей, поэтов, критиков.
Василий Ларионов, директор Фонда развития культуры и искусства Архангельской области:
Архангелогородцы ждали этот фестиваль, и мы не могли их подвести. Но мы также не могли рисковать жизнями людей. Поэтому фестиваль прошёл с соблюдением всех необходимых ограничений и антиковидных мер. И здесь хочется отметить, что состоявшийся книжный праздник — итог планомерной и слаженной работы Правительства Архангельской области, Министерства культуры, культурных учреждений, библиотек и команды организаторов. Мы работали вместе и поддерживали друг друга, у нас была цель. И поэтому всё получилось. Отдельные слова благодарности гостям фестиваля — авторам и представителям издательств, которые, я уверен, увезли из Архангельска самые позитивные впечатления.
Встречи с писателями, презентации новых книг, мастер-классы, дискуссии, лекции, круглые столы, кинопоказы — всего за три дня фестиваля прошло 121 событие. Ключевыми их них стали выступления писателей Евгения Водолазкина, Александра Пелевина, Анны Козловой, Павла Басинского, Андрея Аствацатурова, Анны Матвеевой.
Михаил Фаустов, программный директор фестиваля книги «Белый июнь»:
Программа «Белого июня» поразила меня своим масштабом. Ну, то есть я сам её готовил, и сам поразился тому, что получилось. Получилось круто, архангелогородцам должны завидовать книголюбы из других регионов. И они, я не скрою, завидуют. Ко мне приходят письма и комментарии вот уже четвёртый день. Мы, команда организаторов и культурные учреждения Архангельской области, практически с нуля сделали книжный проект, который сейчас знают уже по всей стране. И это только начало. Даже представить боюсь, во что может превратиться «Белый июнь» лет через десять при таком подходе и такой поддержке на региональном уровне. Хотя, почему «боюсь»? Напротив, я смотрю на будущее этого фестиваля с надеждой. Всё будет хорошо.
Впервые в фестивале «Белый июнь» приняли онлайн-участие писатели из Норвегии, Дании, Швеции и Германии — автор детективов Ю Несбё, самая популярная современная детская писательница из Скандинавии Мария Парр, детский писатель и драматург Руне Белсвик, автор семейной саги «Завещание» Нина Вяха.
Историк Олег Трушин презентовал на фестивале биографию «Фёдор Абрамов. Раненое сердце», которая вышла в 2021 году в серии «Жизнь замечательных людей». С читателями на «Белом июне» встретились лауреаты премии «Чистая книга» — Андрей Рудалёв (член Ассоциации «Вольное дело») и Дмитрий Новиков. На главной сцене состоялась церемония награждения лауреатов и номинантов конкурса «Книга года — 2020» для издателей и полиграфистов Архангельской области.
В рамках фестиваля книги «Белый июнь» состоялся первый форум библиотекарей региона «Север читает!». На форуме выступили исполняющая обязанности министра культуры Архангельской области Наталья Бакшеева, генеральный директор Российской государственной библиотеки Вадим Дуда, директор научной библиотеки Дальневосточного федерального университета Сергей Соловьёв, директор АОНБ имени Н. А. Добролюбова Ольга Степина и другие эксперты библиотечного дела. Ожидается, что форум станет толчком для масштабной модернизации библиотек Архангельской области.
95 издательств со всей России представили на ярмарке тонны книг по издательским ценам. От микрорайона Соломбала до Петровского парка в дни фестиваля ходили автобусы Storytel — горожане могли доехать до «Белого июня» бесплатно.
В 2021 году фестиваль книги «Белый июнь» прошёл с соблюдением всех мер безопасности — на события была открыта регистрация, а посетители при входе в Петровский парк вместе с электронным билетом предъявляли один из подтверждающих документов — сертификат о вакцинации от COVID-19, либо отрицательный ПЦР-тест, либо справку о наличии антител IgG.
На территории фестиваля работали мобильные пункты вакцинации и ПЦР-тестирования — за три дня фестиваля 431 человек прошёл бесплатную вакцинацию «Спутником V», 40 участников — сделали ПЦР-тесты.
Третий фестиваль книги «Белый июнь» пройдёт в 2022 году, как и всегда, в рамках фестиваля «Другой».