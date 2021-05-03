"Не утонуть бы". Архангельские журналисты о блокировке пиратских сайтов

В Государственную Думу внесен законопроект, направленный на борьбу с онлайн-пиратами. Законодательная инициатива, в случае ее принятия, позволит всем правообладателям самостоятельно удалять нелегальный контент из поисковой выдачи в интернете. Сейчас эта практика распространяется только на компании, подписавшие Антипиратский меморандум.
Предполагается, что правообладателями и уполномоченными ими лицами будут создаваться базы данных (информационные системы). Создателем базы данных пиратских ресурсов должно быть российское физическое или юридическое лицо. Реестр таких баз будет вести Роскомнадзор.
В течение трех дней с момента принятия решения о включении в данный реестр какой-либо базы данных Роскомнадзор должен уведомить об этом поисковые службы, размещающие рекламу. Те, в свою очередь, в течение десяти дней должны будут обеспечить исключение из поисковой выдачи ссылок на страницы, указанные в соответствующей базе данных.
Правообладатели должны будут заключать договоры с владельцами баз данных. В течение 12 часов с момента получения такого заявления, в случае отсутствия замечаний, владелец информационной системы включает ссылки на соответствующие страницу в базу данных. После этого поисковые службы обязаны будут в течение шести часов исключить ссылки на такие страницы из своей выдачи.
Со своей стороны, владелец включенного в такую базу данных сайта вправе направить владельцу информационной системы заявление об оспаривании утверждения о нарушении им авторских прав с прикрепление соответствующих доказательств. В случае отсутствия замечаний владелец информационной системы исключает такой сайт из своей базы данных, после чего поисковые службы в течение шести часов возобновляют выдачу ссылок на этот сайт.
Главный редактор ИА «РУСНОРД» Леонид Черток:
– В целом, законопроект является весьма актуальным, поскольку Интернет уже давно стал не только источником актуальной, полезной, развлекательной и любой другой информации, но и инструментом для злоумышленников, а способов обмана пользователей, кражи информации, ее фальсификации становится всё больше. Теперь автору закинициативы – депутату Сергею Боярскому – следует детально прописать в документе механизм его реализации. Он должен быть максимально чётким и легко выполнимым. И, главное, нужно исключить даже саму возможность «перегибов» – система определения сайт в качестве «пиратского» должна быть максимально прозрачной во избежание негативных последствий от достаточно прогрессивного закона.
Шеф-редактор ООО «ИМИДЖ-ПРЕСС» Алексей Липницкий:
– Конечно, хочется из мутных пиратских вод поскорее и окончательно выйти на просторы чистого интернет-океана. Но вот станет ли новый законопроект надежной лоцией на этом пути, пока сказать с уверенностью трудно. Из поступившей информации слишком запутанным кажется правовой и технологический механизм, слишком много участников процесса с противоречивыми интересами - правообладатели, создатели баз данных, Роскомнадзор, на который возлагают немалую дополнительную рутинную работу по ведению еще одного реестра, и, наконец, поисковые службы, которые должны будут отслеживать изменения многочисленных баз данных - это с одной стороны, а с другой стороны - владельцы пиратских сайтов и - чего греха таить - все еще массовая аудитория потребителей «халявы». Как и на какой основе будут заключаться договора между участниками сложной цепочки, как будет организован и формализован обмен информацией, как будет выстроена возможность оперативно опротестовать вынесенные неправомерные решения? Не потонем ли в новых реестрах и многочисленных базах данных, созданных «юридическими и физическими лицами»? Полагаю, законопроект должен пройти полноценной обсуждение в интернет-среде и получить положительную экспертную оценку делового сообщества, дабы не вспоминать потом русскую поговорку «Гладко было на бумаге - да забыли про овраги».