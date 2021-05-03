На связь с книжным фестивалем "Белый июнь" выйдут известные скандинавские писатели

В Архангельске с 25 по 27 июня в рамках фестиваля «Другой» пройдёт второй летний фестиваль книги «Белый июнь». Его главная тема — «Ориентация — Север!». На лекциях, встречах и дискуссиях российские и зарубежные писатели, критики и издатели обсудят северную идентичность.
Впервые в фестивале примут участие зарубежные гости — выступления писателей из Норвегии, Дании, Швеции и Германии будут транслировать на главной сцене в Петровском парке. На связь с читателями из Архангельска выйдут:
- Ю Несбё, норвежский писатель и музыкант. Известен циклом криминальных романов в стилистике «скандинавского нуара» про неудобного инспектора Харри Холе криминальной полиции Осло. Автор детских книг о докторе Прокторе.
- Мария Парр, самая популярная современная детская писательница из Скандинавии. Автор книг «Вафельное сердце», «Тоня Глиммердал» и «Вратарь и море».
- Мортен Андреас Стрёкснес, норвежский писатель, философ, журналист и фотограф. Наиболее известен как автор психологического романа-путешествия «Времена моря».
- Руне Белсвик, норвежский детский писатель, драматург. Автор любимых в России книг о Приречной стране и её странных обитателях — Простодурсене и Утёнке, Ковригсене, Октаве, Сдобсене, Пронырсене и других.
- Юсси Адлер-Ольсен, датский писатель, коллекционер комиксов, автор полицейских детективов. Наиболее известные книги — «Без предела», «Эффект Марко», «Женщина в клетке», «Журнал 64».
- Ида Йессен, датская писательница. Автор книг «Азбучная история», «Первое, о чём я думаю», «Маяк».
- Анн-Хелен Лаэстадиус, шведская писательница, журналистка. Автор психологической драмы «Десять минут второго», получившей премию Августа Стриндберга.
- Аннетте Херцог, немецкая детская писательница. Лауреат международных премий. В России вышло несколько книг Аннеты, среди них — «Пссст! Кто я?», «А кота спросить забыли?», «Шторм в сердце», «Мой воображаемый друг».
- Нина Вяха, шведская писательница, актриса и певица. Автор романов «S», «Сестра», «Не оглядывайся назад». На фестивале «Белый июнь» Нина презентует семейную сагу «Завещание» (книга вышла в 2020 году на русском языке в издательстве «Рипол классик»).
В рамках международной программы фестиваля Сюзи Эрзахин расскажет о Мемориальной премии Астрид Линдгрен — крупнейшей в мире премии в области детской и подростковой литературы. Директор издательства «Симпозиум» Александр Кононов и переводчица Елена Краснова презентуют последнюю книгу датского писателя Питера Хёга.
Модерировать встречи с зарубежными авторами будут литературный критик и шеф-редактор Storytel Константин Мильчин, переводчики и специалисты по скандинавской литературе Юлия Колесова и Ольга Дробот.
Второй летний фестиваль книги «Белый июнь» пройдёт 24 июня в Северодвинске и 25-27 июня в Архангельске при поддержке Министерства культуры Архангельской области.
Участие в событиях бесплатное, но обязательна регистрация на сайте whitefest.ru (откроется 21 июня). Оргкомитет фестиваля просит посетителей надевать маски и соблюдать социальную дистанцию.