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Новые заманухи от Кенозерского национального парка

Названы победители второго конкурса президентских грантов 2021 года. В Архангельской области финансирование получат 19 проектов. Три из них будут реализованы в Кенозерском национальном парке.

В третий раз при поддержке Фонда президентских грантов на заповедной территории пройдёт фестиваль «КеноVision», участники которого научатся снимать короткометражные фильмы.

Впервые президентский грант получила организация «Кенозерские берега», созданная жителями посёлка Усть-Поча при поддержке национального парка. Их проект «Запани и лесопункты. Как жили добытчики “зелёного золота”» получит почти полмиллиона рублей: усть-почане создадут экспозицию о том, как в советские годы в Кенозерье сплавляли лес.  

Ещё один финалист конкурса — «Говорит Кенозеро! Сторителлинг как новый язык наследия» от «Клуба друзей Кенозерского национального парка». Этот проект включает в себя большой список мероприятий: фестиваль для северных мастеров, детскую летнюю школу «Сказители XXI века», всероссийскую научную конференцию и многое другое.

В рамках проекта будет создано четыре аудиогида, разработаны два экскурсионных маршрута, оборудована одна новая и обновлена одна существующая экологическая тропа. К концу 2021 года выйдет в свет издание, посвящённое юбилею парка — «30 лет. 30 историй», и будет организована уличная фотовыставка. Кроме того, на средства гранта планируется реализовать несколько туристических проектов жителей Кенозерья.

Фонд президентских грантов одобрил смету в полном объёме — это более 4 300 000 рублей. Таким образом, «Говорит Кенозеро!» вошёл в топ-3 проектов из Архангельской области по объёму финансирования.

17 июнь 12:03 | : Культура

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