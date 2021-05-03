Рыбак-помор с картины известного художника обрел имя

Стало известно, кто изображён на картине «Рыбак-колхозник», которая хранится в Русском музее в Санкт-Петербурге.
Автор работы — российский и советский художник, член общества «Бубновый валет» Василий Рождественский. Он бывал на Русском Севере несколько раз. Особенно его вдохновляла деревня Лопшеньга, сейчас граничащая с национальным парком «Онежское Поморье»: там он работал в 1937 и 1938 годах и написал более 30 произведений.
«Рыбак-колхозник» — одна из самых известных картин Рождественского, однако имя изображённого на ней помора доподлинно не было известно.
Специалисты национального парка проанализировали мемуары художника и собрали воспоминания местных жителей Лопшеньги. В результате удалось уточнить, что для портрета позировал Андрей Ильич Федотов.
«Голубоглазый с розовым бородатым лицом, в кожаном картузе колхозник позировал мне в избе, во время штормов, когда невод был вынут. На портрете он привязывает к сети “кибас” — груз, камень, вплетённый берестой с небольшой ивовый обруч», — описал процесс создания картины в своих дневниках сам Василий Рождественский.
Известно также, что в Лопшеньге художник написал в Лопшеньге серию пейзажей, два из них — «Шторм на Белом море» и «Белая ночь на море. Деревня Лопшеньга» — находятся в собрании Третьяковской галереи.