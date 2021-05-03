Архангельские заключенные пприняли писателя с гитарой как своего

В исправительной колонии №1 УФСИН России по Архангельской области (п. Пирсы, г. Архангельск) прошла встреча осужденных с членом правления архангельского регионального отделения Союза писателей России Василием Матониным.
Мероприятие прошло в рамках проведения всероссийской акции "Твои друзья - книги". Ее инициатором второй год подряд выступает Центр общественных связей ФСИН России. Она включает в себя мероприятия для отбывающих наказание с привлечением писателей, представителей библиотек и общественных организаций, музеев и ВУЗов.
В ИК-1 творческую встречу с преступившими закон провел автор десяти поэтических сборников Василий Матонин, который еще в 1997 году был принят в Союз писателей России. В исправительное учреждение он приехал с гитарой, чем сразу заинтересовал собравшихся. Знакомство с творчеством писатель начал с исполнения композиций на собственные стихи. Далее Василий Николаевич познакомил осужденных со своими произведениями из одного из сборников. Стихотворные строки, звучавшие от лица автора, нашли отклик у слушателей.
Помимо своего творчества, поделился Василий Матонин и рассказом о создании книги "Кочевой дневник", которая рождалась во время путешествия по Северному морскому пути. В завершении встречи в библиотеку учреждения автор передал свои книги.