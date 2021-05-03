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Фестиваль "Гармоничная Россия" успел открыться в Архангельске и подводит первые итоги

Первый Межрегиональный Фестиваль национальных культуры «Гармоничная Россия»  объединил  любительские, народные  коллективы Архангельской, Вологодской  областей, Ненецкого автономного округа, Республик Северная Осетия - Алания, Башкортостан, Коми, Карелия, Марий Эл, Удмуртия.

11 июня фестиваль стартовал большим концертом в Архангельском областном театре драмы им. М.В. Ломоносова. Исполнители на национальных инструментах, танцевальные и песенные коллективы  во всем многообразии представили  традиционное, музыкальное  искусство своего народа.
В День России, 12 июня артисты присоединились к уличному выступлению и дали еще два концерта в Архангельске и Новодвинске. 

Фестиваль открыл заместитель главы региона по внутренней политике Михаил Ипатов. Со сцены драматического театра от имени губернатора Архангельской области Александра Цыбульского и от себя лично он приветствовал участников, зрителей и гостей:
—  Россия – многонациональное, многоконфессиональное государство, в этом её сила. Как подчеркивает наш Президент, Владимир Владимирович Путин, многообразие культур и традиций является бесценным достоянием и преимуществом России. Сегодняшний концерт является яркой иллюстрацией этого культурного многообразия и замечательным подарком ко Дню России. Я рад приветствовать на нашей земле гостей из других регионов нашей Родины. Благодаря вам, людям, которые продолжают традиции, передаётся из поколения в поколение культурное наследие, неиссякаемый живительный родник нравственного здоровья, духовной силы и мудрости. 

 Открыли фестиваль известные северные гармонисты - Сергей Громов, Арсений Синюшкин, Сергей Петров, Владимир Серебренников и Александр Дерябин.

Один за другим их сменяли коллективы из разных уголков нашей страны. Участники  ансамбля песни и танца «Мирас» из  Уфы сыграли на национальных башкирских инструментах курай  и кыл-кубыз.
Заслуженный коллектив народного творчества РФ,  народный фольклорный ансамбль «Мурсескем» из Республика Марий Эл продемонстрировал в своем выступлении не только яркие, обрядовые костюмы, но и аутентичную марийскую волынку: шувыр.
«Нашему коллективу уже 41 год. Мы были в Сочи, в Эстонии, Ханты-Мансийске, а вот на севере впервые, - делится впечатлениями руководитель ансамбля Евгений Каменщиков.- Мы живем в селе, и у нас сохранился живой фольклор, который мы используем в повседневной жизни. Не забывайте свои корни, песни и обычаи».

Шквал аплодисментов сорвали артисты  из Республики Северная Осетия-Алания: оркестр народных инструментов «Ирæфи зæлтæ» и ансамбль доулистов «Ритмы гор». Зажигательные ритмы северокавказских барабанов – доули, дерзкие прыжки юношей, грациозные движения девушек сразу покорили северян.

Удмуртию представил дуэт  бесермянок Лии Лекомцевой и Надежды Сидоровой. Они бережно сохраняют и популяризируют уникальную культуру, язык коренного малочисленного народа Удмуртии - бесермян.  В их исполнении прозвучали древние напевы северных удмуртов.
«Мы с радостью приняли приглашение принять участие в фестивале, потому что нам очень интересна ваша культура, традиции других народов. В народе говорят: как дерево крепко своими корнями, так и человек своим родом. Сила рода, сохранение и знание своего языка, традиций укрепляют жизненную энергию человека», - уверена Лия Лекомцева.

Сам многонациональный фестиваль послужил источником совместного творчества.  Интересный проект-экспромт получился у бесермянок с башкиром Юниром. В концерте прозвучала песня башкирских удмуртов "Эмезе" в сопровождении варгана и курая.

Вокальный любительский ансамбль «Исерга» и самодеятельный ансамбль гармонистов «Мича гудӧк» из  Республики Коми щедро поделились своим творчеством и талантами.

Архангельский Север в фестивале представили новодвинский народный ансамбль песни, музыки и танца «Северянка», заслуженный коллектив народного творчества «Театр фольклора «Радеюшка», ансамбль «Завалинка» из села Красноборск.

Настоящим подарком северянам стало выступление оркестра русских народных инструментов «Онего» из  Карелии – одного  из ведущих творческих коллективов Карельской  государственной филармонии.

По единодушному  мнению зрителей, фестиваль наглядно показал, в какой многонациональной, огромной стране мы живем и как важно сохранять ее этнокультурное многообразие.

Мероприятия в рамках фестиваля  «Гармоничная Россия» в Архангельской области только начались  и продлятся до ноября.
Сейчас  в рамках Межрегионального фестиваля национальных культур  проходит масштабная онлайн – акция #ГармоничнаяРоссия21, в которой могут принять участие  как профессиональные, так и  любительские  коллективы  народного творчества, ансамбли и дуэты России, стран ближнего и дальнего зарубежья.

Организаторы надеются, что проект  получит постоянную прописку в Архангельской области как пример взаимоуважения народов, их исторической, культурной общности и совместного развития.

15 июнь 12:01 | : Культура

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