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Архангельск оторвется на фестивале Кантри Фест

Кантри Фест — это новый семейный спортивно-музыкальный фестиваль на открытом воздухе от создателей «Железного коня» и «Моста»!

Трёхдневная программа фестиваля включает в себя:

- музыкальная шоу-программа от самых ярких коллективов области

- программа выступлений на лошадях и катания верхом

- конкурсы и розыгрыши подарков от друзей и партнёров

- зона развлечений и творчества, детская зона с аниматорами

- катание на квадроциклах, индивидуальные гриль-домики

- общение на природе в палаточном лагере у костра

- заводные ведущие и хорошая компания на свежем воздухе

Фестиваля продлится 3 дня. 25 июня, в пятницу с 18:00 начнётся заезд в палаточный городок и пре-пати фестиваля. 26 июня программа фестиваля начнётся в 12:00, на основной сцене день завершится мощным выступлением группировки «Экспонат» с каверами на хиты «Ленинграда», а до 3:00 будет работать малая сцена фестиваля, где состоится рок-караоке и ночная рок-дискотека. В воскресенье фестиваль также будет идти с 12:00 и завершится к 20:00.


Фестиваль пройдёт на территории загородного клуба «Country Club»

в Заостровье, в 15 минутах езды от Архангельска.

Исполнители и музыкальные коллективы — участники фестиваля:

- Владимир Архангельских и его уникальная программа с живыми колоколами

- группа «Сердитый Дед» (Архангельск)

- вокалистка Светлана Вахромеева (Архангельск)

- группа «DoubleКил» (Архангельск)

- группа «Лирическое Наступление» (Архангельск)

- дуэт «Клюкvа» (Архангельск)

- дуэт «BomJovi» (Архангельск)

- группа «Живые Камни» (Архангельск)

- группа «Holly’s Wood» (Архангельск)

- группа «So Rockin’ Blues Band» (Архангельск)

- группа «Голоса Изнутри» (Новодвинск)

- группа «Eternal Sky» (Архангельск)

- группа «ДвинаLand» (Архангельск)

- группа «Acoustica Acoustica» (Северодвинск)

- группировка «Экспонат» (Архангельск)

БИЛЕТЫ НА «КАНТРИ ФЕСТ»

1. Входной билет на все дни. Стоимость = 500 рублей,
Даёт право прохода на территорию фестиваля на все дни. При первом входе обменивается на браслет, который позволяет беспрепятственно входить на территорию и выходить с неё неоднократное количество раз.

2. Палатка. Стоимость = 500 рублей (на всё время фестиваля).
Даёт право входа на территорию палаточного городка и выделенное место под палатку. На территории платочного городка есть все удобства. Билет приобретается на 1 палатку, вне зависимости от количества мест в ней.

3. Парковка. Стоимость = 100 рублей (на одни сутки).
Даёт право однократного проезда на территорию парковки и выделенное место под постановку автомобиля, мотоцикла, квадроцикла или другого транспортного средства с двигателем. Действует на 1 транспортное средство.

На территории фестиваля будут работать точки продажи напитков и точки питания, ярмарка мастеров хенд-мейд и других товаров.

P.S. У редакции только одно сомнение – как проведение фестиваля будет сочетаться с ростом заболеваемости коронавирусом в регионе? Пока известно, что планируемые на лето Фестиваль уличных театров и книжный «Белый день» поставлены на режим «stop».  

14 июнь 07:42 | : Культура

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