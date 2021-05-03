Архангельск оторвется на фестивале Кантри Фест

Кантри Фест — это новый семейный спортивно-музыкальный фестиваль на открытом воздухе от создателей «Железного коня» и «Моста»!
Трёхдневная программа фестиваля включает в себя:
- музыкальная шоу-программа от самых ярких коллективов области
- программа выступлений на лошадях и катания верхом
- конкурсы и розыгрыши подарков от друзей и партнёров
- зона развлечений и творчества, детская зона с аниматорами
- катание на квадроциклах, индивидуальные гриль-домики
- общение на природе в палаточном лагере у костра
- заводные ведущие и хорошая компания на свежем воздухе
Фестиваля продлится 3 дня. 25 июня, в пятницу с 18:00 начнётся заезд в палаточный городок и пре-пати фестиваля. 26 июня программа фестиваля начнётся в 12:00, на основной сцене день завершится мощным выступлением группировки «Экспонат» с каверами на хиты «Ленинграда», а до 3:00 будет работать малая сцена фестиваля, где состоится рок-караоке и ночная рок-дискотека. В воскресенье фестиваль также будет идти с 12:00 и завершится к 20:00.
Фестиваль пройдёт на территории загородного клуба «Country Club»
в Заостровье, в 15 минутах езды от Архангельска.
Исполнители и музыкальные коллективы — участники фестиваля:
- Владимир Архангельских и его уникальная программа с живыми колоколами
- группа «Сердитый Дед» (Архангельск)
- вокалистка Светлана Вахромеева (Архангельск)
- группа «DoubleКил» (Архангельск)
- группа «Лирическое Наступление» (Архангельск)
- дуэт «Клюкvа» (Архангельск)
- дуэт «BomJovi» (Архангельск)
- группа «Живые Камни» (Архангельск)
- группа «Holly’s Wood» (Архангельск)
- группа «So Rockin’ Blues Band» (Архангельск)
- группа «Голоса Изнутри» (Новодвинск)
- группа «Eternal Sky» (Архангельск)
- группа «ДвинаLand» (Архангельск)
- группа «Acoustica Acoustica» (Северодвинск)
- группировка «Экспонат» (Архангельск)
БИЛЕТЫ НА «КАНТРИ ФЕСТ»
1. Входной билет на все дни. Стоимость = 500 рублей,
Даёт право прохода на территорию фестиваля на все дни. При первом входе обменивается на браслет, который позволяет беспрепятственно входить на территорию и выходить с неё неоднократное количество раз.
2. Палатка. Стоимость = 500 рублей (на всё время фестиваля).
Даёт право входа на территорию палаточного городка и выделенное место под палатку. На территории платочного городка есть все удобства. Билет приобретается на 1 палатку, вне зависимости от количества мест в ней.
3. Парковка. Стоимость = 100 рублей (на одни сутки).
Даёт право однократного проезда на территорию парковки и выделенное место под постановку автомобиля, мотоцикла, квадроцикла или другого транспортного средства с двигателем. Действует на 1 транспортное средство.
На территории фестиваля будут работать точки продажи напитков и точки питания, ярмарка мастеров хенд-мейд и других товаров.
P.S. У редакции только одно сомнение – как проведение фестиваля будет сочетаться с ростом заболеваемости коронавирусом в регионе? Пока известно, что планируемые на лето Фестиваль уличных театров и книжный «Белый день» поставлены на режим «stop».