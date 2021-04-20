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Юных правонарушителей Поморья отвлекают от преступности брейк-дансом

Подростки воспитательной колонии УФСИН России по Архангельской области (п. Талаги, Приморский район) вновь приступили к онлайн тренировкам.

Преподаватель школы «Танцевальная платформа» Андрей Мелехов проводит с воспитанниками  учреждения уроки по обучению танца в стиле брейк-данс. Ребятам показываются сложные в техническом исполнении элементы брейка, а они в свою очередь стараются повторить увиденное. Как отмечает руководитель школы танцев, подростки в АВК старательные и очень ответственно подходят к заданиям, внимательно слушают, следят за каждым движением, жестом и стараются повторить как можно точнее и правильнее.

В перспективе воспитанники колонии примут участие в городских танцевальных конкурсах по брейк-дансу. Сотрудники АВК уверены, что развитие у подростков, отбывающих наказание, позитивного мышления, творческих, физических и иных способностей является важным звеном в коррекции их поведения и ресоциализации после освобождения.

07 июнь 12:16 | : Культура

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