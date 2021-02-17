Осужденных в Архангельской области попотчевали сказками

Отбывающие наказание в исправительных учреждениях УФСИН России по Архангельской области присоединились к всероссийской акции Центра общественных связей ФСИН России "Аудиокниги для детей осужденных", приуроченной ко Дню защиты детей. Цель такого впервые организованного социального проекта - оказание содействия процессу ресоциализации оступившихся граждан и поддержание связи с семьей, а главное с детьми.
В преддверии праздника в колонии-поселении №3 УФСИН России по Архангельской области (п. Талаги, Приморский район) прошла встреча женщин, преступивших закон, с детским писателем Еленой Казакевич. Автор стихотворных историй о Змее Горыныче Полякове, чудесной девочке Вай-о-Лет и ежике Пыхче рассказала о том, как рождаются ее удивительные истории, творческих планах и о каждой книге, уже увидевшей свет. Осужденные женщины с интересом слушали Елену Владимировну, которая не только пишет книги, но и является знаменитым врачом, возглавляя Северный медицинский клинический центр имени Семашко. Она пожелала женщинам побыстрее вернуться домой, чтобы не терять связь со своими детьми и читать им добрые сказки.
- Во время чтения между ребенком и родителем рождается особая связь, взрослым становится легче понять своих детей, когда они читаются им книги вслух. И одно из самых незабываемых воспоминаний моего детства, когда мама мне читала книгу, помню тепло ее руки. Самое светлое воспоминание, - рассказала автор детских книг Елена Казакевич.
На память о встрече Елена Владимировна подарила отбывающим наказание свою книгу "Вперемешку". Для участия в акции именно из нее выбрали стихи осужденные КП-3, чтобы записать аудио для своих детей. Причем присоединились к акции не только женщины, но и мужчины. Отметим, что любой осужденный мог записать сказку или стихи, чтобы передать своему ребенку частичку своей любви.
- Участие в акции – это возможность напомнить самому себе о своем родительском долге, порадовать сына или дочь. Сохранение социально-полезных связей является для отбывающих наказание одним из главных стимулов к скорейшему освобождению, - прокомментировал заместитель начальника отдела воспитательной и социальной работы с осужденными УФСИН России по Архангельской области Дмитрий Ошуков.