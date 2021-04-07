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Судьба архангельского цирка решена. Предварительно

Как стало известно ИА RUSNORD из собственных источников, здание архангельского цирка, которое вице-премьер Правительства РФ Юрий Трутнев в ходе одного из своих визитов назвал «ржавым пятном», будет передано Поморской филармонии.

Напомним, здание архангельского цирка не функционирует с 1989 года. По данным специалистов, в нем не было внутренней системы канализации: неочищенные стоки из вольеров для животных смывались в городскую ливневую канализацию, а оттуда - в реку Северная Двина. Ошибки были и при проектировании кровли, в результате во время дождей стены заливало, зимой они вымерзали.

Номинально здание находилось в собственности организации «Росгосцирк», которая много лет не проявляла никакого интереса. Соответственно, ни региональная, ни городская власть не имела права вмешиваться в его судьбу. Сейчас лёд тронулся…

Однако наши наблюдатели скептически относятся к перспективе сохранения изначального профиля этого культурного учреждения. Скорее всего, здание будет снесено, а на его месте появится что-нибудь другое, тоже культурное. Но это в лучшем случае…

18 май 15:50 | : Культура

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