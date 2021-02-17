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Книга «Архангельск: 100 дней войны» о боевом братстве в северных конвоях

8 мая в 14 часов в Северном морском музее (набережная Северной Двины, 80) состоится презентации книги «Архангельск: 100 дней войны», посвященной событиям 1941 года и 80-летию прихода первого союзного конвоя «Дервиш».

Книга «Архангельск: 100 дней войны» является четвертой в серии «Архангельск в войне», которая издается с 2010 года по инициативе Дмитрия Акишева. Поддержку в реализации оказал член Клуба «Братство Северных конвоев» Александр Фролов.

Книга основана архивных документах Государственного архива Архангельской области, архива УФСБ по Архангельской области, материалах Центрального военно-морского музея (Санкт-Петербург), Архангельского областного краеведческий музей, Музея истории САФУ, Музея истории спорта Архангельской области, Катунинского филиала Центральной библиотеки Приморского района, Исторического общества штата Мэн и Морского музея штата Мэн (США), документов из семейных архивов Апанасовых, Бандас, Гороховых, Дмитриевых, Зигуры, Ефремовых, Климовых, Кончевских, Лавриненко, Лукачеров, Перовых, Пунановых, Синдюковых, Турковых, Шагиных.Значительно обогащают издание заметки о судьбах северян - читатель может познакомиться с личными историями жителей военного Архангельска. Они повествуют о том, как складывалась жизнь разных слоев населения в прифронтовом городе.
- На мой взгляд, книга получилась живой, особенно ее вторая глава «Разные судьбы». Что-то в написанном заставит вас улыбнуться, что-то расстроит, но в целом – это картина того времени, того общества, того мировоззрения и той войны, - отметил один из авторов, исследователь истории авиации на Севере Виктор Шагин.

В планах – издание летом буклета, посвященного 80-летию прихода конвоя «Дервиш», который будет включать ряд неопубликованных документов, и который напечатают на двух языках – русском и английском.

- Впервые будет издан ряд документов из архангельских архивов, а также ряд английских, американских и польских источников, посвященных приходу в Архангельск конвоя «Дервиш». В частности, установлено, что на его судах были доставлены первые 24 американских истребителя Р-40 «Tomahawk», а летчики армии США на аэродроме «10 км» (Васьково) уже в сентябре приступили к обучению наших пилотов. И именно эти самолеты приняли участие в битве за Москву, - рассказал автор текста буклета, историк Георгий Гудим-Левкович.

В 12 часов 8 мая, в день окончания Второй мировой войны в Европе Клуб «Братство Северных конвоев» организует возложение цветов на Британском воинском мемориале на Кузнечевском (Вологодском) кладбище, где похоронены военнослужащие Великобритании, погибшие при проводке конвоев в Архангельск.

А 9 мая Бессмертный экипаж вновь станет колонной Бессмертного полка в Архангельске. В этом году мероприятие снова пройдет в он-лайн формате. Организатором выступает Клуб «Братство Северных конвоев». Чтобы стать его участником нужно добавить на стене группы https://vk.com/arcticcrew: фамилию, имя отчество, фотографию и рассказ об участнике Северных конвоев и битвы за Арктику.

  

07 май 07:17 | : Культура

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