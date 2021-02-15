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"Хрустальная туфелька" оттанцевала и назвала победителей

В конкурсе примяли участие 38  хореографических самодеятельных коллектива из Няндомского, Пинежского, Красноборского, Холмогорского, Плесецкого, Приморского, Верхнетоемкого, Устьянского районов, городов Каргополь, Котлас, Новодвинск, Северодвинск, Мирный, Архангельск.  Это как  опытные ансамбли, имеющие звание «образцовый», «народный», так и начинающие танцевальные объединения Домов культуры, образовательных и  детских школ искусств.

Коллективы  показали  современные, эстрадные, народные  танцы в нескольких возрастных категориях.  Жюри отсмотрело 94 номера. 18  апреля на концерте, который прошел в областном Доме народного творчества, чествовали победителей.
Конкурсная комиссия  единодушно отметила высокий уровень исполнительского мастерства любительских хореографических коллективов Архангельской области.

По словам Анны Александровны Калыгиной, председателя жюри конкурса, заведующей отделом хореографического искусства Государственного Российского Дома народного творчества имени В.Д. Поленова «коллективы показали хороший уровень и в плане подготовки исполнителей, и в плане  балетмейстерской, постановочной работы».  
«Это говорит о грамотной работе  руководителей коллективов. Порадовали коллективы в детской возрастной группе в номинации «Эстрадный танец». Дети смогли прочувствовать сложные темы и донести их до зрителя. Отрадно, что коллективы из небольших городов и поселков области не уступают городским, а порой начинающие коллективы без звания  показывали  результат лучше, чем те, у кого солидный творческий опыт и статус. Конечно, в нашей профессии необходимо постоянно самосовершенствоваться, быть неудовлетворенным, чтобы развиваться дальше», - отметила Анна Александровна.

В номинации «Современный танец» в категории 14-17 лет  звание «Лауреат» получил детский образцовый хореографический ансамбль «Стиль»  из  Архангельска, руководитель Анастасия Змывалова. 
Дипломами «Лауреат» в номинации «Эстрадный танец» награждены коллективы в каждой возрастной группе – это  студия эстрадного танца «Гран – При», г. Архангельск; хореографическая студия «Алмаз», г. Северодвинск;  образцовый хореографический коллектив «Гармония», поселок  Плесецк; образцовый хореографический коллектив  «Фантазия», г. Северодвинск.  
В номинации «Народный танец» в категории 14-17 лет  лауреатство завоевал архангельский образцовый хореографический ансамбль «Россиянка».
К сожалению, номинация «Классический танец» не была представлена в конкурсе.

Несмотря на большой опыт участия в российских и международных конкурсах и фестивалях,  для руководителя «Россиянки» Елены Киселевой победа была неожиданностью: «После  тяжелого года пандемии, отсутствия выступлений, занятий онлайн, мы не знали, как смогут дети собраться. Зачастую  соревноваться среди своих коллег ответственнее и сложнее, поэтому мы очень рады! Сейчас готовимся к новым конкурсам, к отчетным концертам и летнему городскому, танцевальному флешмобу».

Впервые на IX фестивале «Хрустальная туфелька» выступили   пять танцевальных коллектива возрастной категории 25 + и старше.
Для многих из них танец не просто увлечение, а дело жизни, «вторая молодость».

Для танцевального коллектива «Кружева»  Карпогорского культурного центра участие в областном конкурсе стало дебютом, поэтому диплом III степени в номинации «Народный танец» - это  достойная награда  за труды.
Коллектив создан 8 лет назад, в 2013 году. Его костях составляют 10 человек, среди них  педагоги карпогорской школы, пенсионеры, менеджеры, работники «УЛК».  Средний возраст танцоров  коллектива «Кружева» – 50 лет.

«У нас занимаются люди от 38 до 63 лет, - рассказывает участница Лариса Анатольевна Корчажинская. – Мы танцуем бальные, исторические танцы, полонезы, богемские польки, народные хороводы и репетируем в поте лица, чтобы достичь успеха. В нашем репертуаре 17 танцев».


Несколько дипломов увезёт в Котлас танцевальный коллектив «Дом танцев».  Участнице  коллектива Алене Корытовой 18 лет, она планирует профессионально учиться хореографии и возможно через несколько лет вернуться в родной край уже балетмейстером. «Я танцую всегда, но чтобы достичь успеха надо сильно захотеть, гореть этим делом, выкладываться на все сто. Конечно, мы волнуемся перед каждым выступлением и стремимся удивить зрителя».

Завершающий концерт фестиваля был посвящен Международному Дню танца. На юбилейный, десятый конкурс  танцоры  Архангельской области соберутся через два года.
Анна Калыгина, председатель жюри,  пожелала  «Хрустальной туфельке» долгой, плодотворной  жизни: «Я думаю, что у конкурса долгая жизнь, потому что приходят новые поколения исполнителей, педагогов, руководителей коллективов. И каждый раз фестиваль дает толчок для движения вперед, каждый раз делает новые открытия. Желаю «Хрустальной туфельке» дальнейшего развития, роста и открытия новых талантов».

Полный список победителей:

Номинация «Современный танец»

 

Диплом III степени

(возрастная категория 7-10 лет)

  • Хореографический коллектив «Мозаика», г. Котлас, руководитель Елена Черткова.

 

  • Танцевальный коллектив «Дом танцев», г. Котлас, руководитель Ольга Мелетьева.

 

Диплом II степени

(возрастная категория 11 - 13 лет)

  • Образцовый хореографическийансамбль «Пульс», г. Архангельск, руководитель  Анна Беляева, педагоги: Ольга Медянцева, Екатерина Горлышева

 

Диплом I степени

(возрастная категория 14 - 17 лет)

  • Хореографическая студия «Арабеск», г. Северодвинск, руководитель СветланаАнтипко, балетмейстер Людмила Юргина.



Диплом Лауреата

(возрастная категория 14 - 17 лет)

  • Детский образцовый хореографический ансамбль «Стиль», г. Архангельск, руководитель Анастасия Змывалова

 

 

 

Номинация «Эстрадный танец»

 

Диплом III степени

(возрастная категория 7-10 лет)

  • Хореографическая студия «Золотица», г. Северодвинск, руководитель Елена Вантрусова, педагоги Валентина Сталиня, Максим Вантрусов, Мария Артемьева

 

Диплом III степени

(возрастная категория 11-13 лет)

  • Образцовый художественный хореографический коллектив «Ассорти», г. Котлас, руководитель Елена Черткова

 

Диплом III степени

(возрастная категория 11-13 лет)

  • Образцовая студия современного танца «СТ», г. Архангельск, руководитель Татьяна Смирнова

 

Диплом III степени

(возрастная категория 14 - 17 лет)

Хореографическая студия «Арабеск», г. Северодвинск, руководитель Светлана Антипко, балетмейстер Людмила Юргина

 

Диплом III степени

(возрастная категория 18-25 лет)

  • Танцевальная студия «Апельсин», г. Архангельск, руководитель Анна Борисова, балетмейстеры Денис Кравченко, Наталья Чалых

 

 

Диплом III степени

(смешанная возрастная категория)

  • Образцовый художественный коллектив эстрадного танца «Вдохновение», г. Няндомаруководитель Людмила Любимова, репетитор Екатерина Хлопотина

 

  • Образцовый хореографический коллектив «Гармония», руководитель Светлана Лаптева, педагоги Елена Деснёва, Марина Ожогова, Нина Байцур

 

Диплом II степени

(возрастная категория 7-10 лет)

  • Хореографический коллектив «ЛАЭР», г. Новодвинск, руководитель Анастасия Скирёва, балетмейстер Александра Стрелецкая

 

Диплом II степени

(возрастная категория 11-13 лет)

  • Танцевальный коллектив «Дом танцев», г. Котлас, руководитель ОльгаМелетьева

 

Диплом II степени

(возрастная категория 11-13 лет)

  • Ансамбль танца «Белое море», г. Северодвинск, руководитель Алина Байрамова

 

Диплом II степени

(возрастная категория 14 - 17 лет)

  • Студия эстрадного танца «Гран – При», г. Архангельск, руководитель Анна Петухова, балетмейстеры Александр Селиванов, Елизавета Селиванова, концертмейстер Ирина Добровольская

Диплом II степени

(смешанная возрастная категория)

  • Образцовый хореографический ансамблю «Пульс», г. Архангельск, руководитель  Анна Беляева, педагоги Ольга Медянцева, Екатерина Горлышева

 

Диплом I степени

(возрастная категория 11-13 лет)

  • Хореографический коллектив «Золотой ключик», г. Архангельск, руководитель ФаинаБалакшина, педагог – репетитор Татьяна Большакова

 

Диплом I степени

(возрастная категория 14 – 17 лет)

  • Хореографический коллектив «ЛАЭР», г. Новодвинск, руководитель Анастасия Скирёва, балетмейстер Александра Стрелецкая

 

Диплом I степени

(смешанная возрастная категория)

  • Танцевальная студия «Апельсин», г. Архангельск, руководитель Анна Борисова, балетмейстеры Денис Кравченко, Наталья Чалых

 

 

Диплом Лауреата

(возрастная категория 7-10 лет)

  • Студия эстрадного танца «Гран – При», г. Архангельск, руководитель Анна Петухова, балетмейстеры Александр Селиванов, Елизавета Селиванова, концертмейстер Ирина Добровольская

 

 

Диплом Лауреата

(возрастная категория 7-10 лет)

  • Хореографическая студия «Алмаз», г. Северодвинск, руководители Светлана Качкова, Елена Капитонова, Ольга Костылева

 

 

 

 

 

Диплом Лауреата

(возрастная категория 14-17 лет)

  • Образцовый хореографический коллектив «Гармония», п. Плесецк, руководитель Светлана Лаптева, педагоги Елена Деснёва, Марина Ожогова, Нина Байцур

 

Диплом Лауреата

(смешанная возрастная категория)

  • Образцовый хореографический коллектив «Фантазия», г. Северодвинск, руководитель  Ирина Иконникова, балетмейстер Анастасия Шамсивалиева

 

Номинация «Народный танец»

 

Диплом III степени

(возрастная категория 14-17 лет)

  • Хореографическая студия Малого Северного хора, руководитель Анжелика Петрова

 

Диплом III степени

(возрастная категория 18-25 лет)

  • Народному ансамблю песни, музыки и танца «Северянка», г. Новодвинск, балетмейстер Ольга Диденко

 

Диплом III степени

(возрастная категория от 25 лет)

  • Танцевальный коллектив «Кружева», Пинежский район, руководитель Елена Земцовская

 

Диплом III степени

(возрастная категория от 25 лет)

  • Хореографический коллектив «Пастораль», с. Красноборск, руководитель Наталья Витязева

 

Диплом III степени

(смешанная возрастная категория)

  • Хореографическая студия Малого Северного хора, руководитель Анжелика Петрова

 

Диплом II степени

(возрастная категория 18-25 лет)

  • Хореографическиий ансамбль «Дружба», г. Архангельск, руководитель Светлана Корепанова, педагоги Дмитрий Мельников, Елена Панова, Лидия Тахтарова



Диплом II степени

(возрастная категория от 25 лет)

  • Хореографический ансамбль «Россиянка», г. Архангельск, руководитель Елена Киселёва Диплом I степени в номинации «Народный танец» вручается образцовому хореографическому ансамблю «Россиянка», г. Архангельск, руководитель Елена Киселёва

 

Диплом I степени

(смешанная возрастная категория)

  • Образцовый художественный коллективу индийского танца «Сарасвати», г. Котлас, руководитель Наталья Французова

 



Диплом Лауреата

(возрастная категория 14-17 лет)

  • Образцовый хореографический ансамбль «Россиянка», г. Архангельск, руководитель Елена Киселёва

 

Диплом

«Лучшая балетмейстерская работа»

 

  • за хореографическую постановку «Фабрика конфет»

Елене Капитоновой,  Ольге Костылевой

руководителям хореографической студии«Алмаз» г. Северодвинск

 

  • за хореографическую постановку «Конь топчет лён»

Ольге Мелетьевой , Анастасии Ломакиной

танцевальный коллектив «Дом танцев» г.Котлас

   

19 апрель 14:33 | : Культура

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