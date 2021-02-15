"Хрустальная туфелька" оттанцевала и назвала победителей

В конкурсе примяли участие 38 хореографических самодеятельных коллектива из Няндомского, Пинежского, Красноборского, Холмогорского, Плесецкого, Приморского, Верхнетоемкого, Устьянского районов, городов Каргополь, Котлас, Новодвинск, Северодвинск, Мирный, Архангельск. Это как опытные ансамбли, имеющие звание «образцовый», «народный», так и начинающие танцевальные объединения Домов культуры, образовательных и детских школ искусств.
Коллективы показали современные, эстрадные, народные танцы в нескольких возрастных категориях. Жюри отсмотрело 94 номера. 18 апреля на концерте, который прошел в областном Доме народного творчества, чествовали победителей.
Конкурсная комиссия единодушно отметила высокий уровень исполнительского мастерства любительских хореографических коллективов Архангельской области.
По словам Анны Александровны Калыгиной, председателя жюри конкурса, заведующей отделом хореографического искусства Государственного Российского Дома народного творчества имени В.Д. Поленова «коллективы показали хороший уровень и в плане подготовки исполнителей, и в плане балетмейстерской, постановочной работы».
«Это говорит о грамотной работе руководителей коллективов. Порадовали коллективы в детской возрастной группе в номинации «Эстрадный танец». Дети смогли прочувствовать сложные темы и донести их до зрителя. Отрадно, что коллективы из небольших городов и поселков области не уступают городским, а порой начинающие коллективы без звания показывали результат лучше, чем те, у кого солидный творческий опыт и статус. Конечно, в нашей профессии необходимо постоянно самосовершенствоваться, быть неудовлетворенным, чтобы развиваться дальше», - отметила Анна Александровна.
В номинации «Современный танец» в категории 14-17 лет звание «Лауреат» получил детский образцовый хореографический ансамбль «Стиль» из Архангельска, руководитель Анастасия Змывалова.
Дипломами «Лауреат» в номинации «Эстрадный танец» награждены коллективы в каждой возрастной группе – это студия эстрадного танца «Гран – При», г. Архангельск; хореографическая студия «Алмаз», г. Северодвинск; образцовый хореографический коллектив «Гармония», поселок Плесецк; образцовый хореографический коллектив «Фантазия», г. Северодвинск.
В номинации «Народный танец» в категории 14-17 лет лауреатство завоевал архангельский образцовый хореографический ансамбль «Россиянка».
К сожалению, номинация «Классический танец» не была представлена в конкурсе.
Несмотря на большой опыт участия в российских и международных конкурсах и фестивалях, для руководителя «Россиянки» Елены Киселевой победа была неожиданностью: «После тяжелого года пандемии, отсутствия выступлений, занятий онлайн, мы не знали, как смогут дети собраться. Зачастую соревноваться среди своих коллег ответственнее и сложнее, поэтому мы очень рады! Сейчас готовимся к новым конкурсам, к отчетным концертам и летнему городскому, танцевальному флешмобу».
Впервые на IX фестивале «Хрустальная туфелька» выступили пять танцевальных коллектива возрастной категории 25 + и старше.
Для многих из них танец не просто увлечение, а дело жизни, «вторая молодость».
Для танцевального коллектива «Кружева» Карпогорского культурного центра участие в областном конкурсе стало дебютом, поэтому диплом III степени в номинации «Народный танец» - это достойная награда за труды.
Коллектив создан 8 лет назад, в 2013 году. Его костях составляют 10 человек, среди них педагоги карпогорской школы, пенсионеры, менеджеры, работники «УЛК». Средний возраст танцоров коллектива «Кружева» – 50 лет.
«У нас занимаются люди от 38 до 63 лет, - рассказывает участница Лариса Анатольевна Корчажинская. – Мы танцуем бальные, исторические танцы, полонезы, богемские польки, народные хороводы и репетируем в поте лица, чтобы достичь успеха. В нашем репертуаре 17 танцев».
Несколько дипломов увезёт в Котлас танцевальный коллектив «Дом танцев». Участнице коллектива Алене Корытовой 18 лет, она планирует профессионально учиться хореографии и возможно через несколько лет вернуться в родной край уже балетмейстером. «Я танцую всегда, но чтобы достичь успеха надо сильно захотеть, гореть этим делом, выкладываться на все сто. Конечно, мы волнуемся перед каждым выступлением и стремимся удивить зрителя».
Завершающий концерт фестиваля был посвящен Международному Дню танца. На юбилейный, десятый конкурс танцоры Архангельской области соберутся через два года.
Анна Калыгина, председатель жюри, пожелала «Хрустальной туфельке» долгой, плодотворной жизни: «Я думаю, что у конкурса долгая жизнь, потому что приходят новые поколения исполнителей, педагогов, руководителей коллективов. И каждый раз фестиваль дает толчок для движения вперед, каждый раз делает новые открытия. Желаю «Хрустальной туфельке» дальнейшего развития, роста и открытия новых талантов».
Полный список победителей:
Номинация «Современный танец»
Диплом III степени
(возрастная категория 7-10 лет)
Диплом II степени
(возрастная категория 11 - 13 лет)
Диплом I степени
(возрастная категория 14 - 17 лет)
Диплом Лауреата
(возрастная категория 14 - 17 лет)
Номинация «Эстрадный танец»
Диплом III степени
(возрастная категория 7-10 лет)
Диплом III степени
(возрастная категория 11-13 лет)
Диплом III степени
(возрастная категория 11-13 лет)
Диплом III степени
(возрастная категория 14 - 17 лет)
Хореографическая студия «Арабеск», г. Северодвинск, руководитель Светлана Антипко, балетмейстер Людмила Юргина
Диплом III степени
(возрастная категория 18-25 лет)
Диплом III степени
(смешанная возрастная категория)
Диплом II степени
(возрастная категория 7-10 лет)
Диплом II степени
(возрастная категория 11-13 лет)
Диплом II степени
(возрастная категория 11-13 лет)
Диплом II степени
(возрастная категория 14 - 17 лет)
Диплом II степени
(смешанная возрастная категория)
Диплом I степени
(возрастная категория 11-13 лет)
Диплом I степени
(возрастная категория 14 – 17 лет)
Диплом I степени
(смешанная возрастная категория)
Диплом Лауреата
(возрастная категория 7-10 лет)
Диплом Лауреата
(возрастная категория 7-10 лет)
Диплом Лауреата
(возрастная категория 14-17 лет)
Диплом Лауреата
(смешанная возрастная категория)
Номинация «Народный танец»
Диплом III степени
(возрастная категория 14-17 лет)
Диплом III степени
(возрастная категория 18-25 лет)
Диплом III степени
(возрастная категория от 25 лет)
Диплом III степени
(возрастная категория от 25 лет)
Диплом III степени
(смешанная возрастная категория)
Диплом II степени
(возрастная категория 18-25 лет)
Диплом II степени
(возрастная категория от 25 лет)
Диплом I степени
(смешанная возрастная категория)
Диплом Лауреата
(возрастная категория 14-17 лет)
Диплом
«Лучшая балетмейстерская работа»
Елене Капитоновой, Ольге Костылевой
руководителям хореографической студии«Алмаз» г. Северодвинск
Ольге Мелетьевой , Анастасии Ломакиной
танцевальный коллектив «Дом танцев» г.Котлас