В Архангельске открывается экспозиция, посвященная подвигу Розы Шаниной

В годы Великой Отечественной лишь четыре женщины стали полными Кавалерами ордена Славы. Роза Шанина могла быть пятой, но погибла. А наградной лист с представлением к ордену Славы I степени – затерялся. Восстановить историческую справедливость – важное дело. Эту идею много лет продвигают два единомышленника: генеральный директор издательства «СК-Столица» Игорь Слободянюк и командир мемориальной команды «Штык решает», боевой археолог, писатель, редактор журнала «Поморская столица» Алексей Сухановский.
Идея создания экспозиции появилась у организаторов Ратного музея-диорамы весной 2020 года. Было проведено глубокое исследование исторического материала о жизни и подвиге Р.Е. Шаниной, восстановлены последние дни ее боевой жизни, оставшиеся за рамками широко известного дневника девушки-снайпера. В январе 2021 года бойцами мемориальной группы «Штык решает» найдено место ее последнего боя в Знаменском районе Калининградской области.
Новая экспозиция представляет собой реализацию оригинального подхода к визуализации народного подвига в Великой Отечественной войне на примере конкретного героя. В открытии экспозиции примут участие бойцы отряда спецназначения «Ратник», студенты Архангельского колледжа культуры, Архангельского педагогического колледжа, в котором училась Роза Шанина, меценаты и организаторы (издательство «СК-Столица»). Приходите. Будет интересно!
Открытие экспозиции состоится в Ратном музее-диораме Города воинской славы России — Архангельска по адресу: ул. Гагарина, д. 8, корп. 1, издательство «СК-Столица». Контакт: Игорь Юрьевич Слободянюк, т. +7 921 720 00 77
Справка:
Роза Егоровна Шанина (3 апреля 1924 — 28 января 1945), уроженка Устьянского района Архангельской области. Старший сержант, помощник командира взвода, снайпер отдельного взвода снайперов-девушек 5-й армии 3-го Белорусского фронта. Кавалер ордена Славы 2-й степени, ордена Славы 3-й степени. Один из самых результативных снайперов-девушек Великой Отечественной войны. Смертельно ранена в бою 27 января 1945 года при штурме поселка Швёнау, Восточная Пруссия (ныне территория Калининградской области). Скончалась от ран 28 января 1945 года возрасте 21 года. За несколько дней до смерти девушка напишет в своем дневнике: «Сегодня я согласна идти в атаку, даже в рукопашную, страха нет – я рада умереть во имя Родины».