Ирина Чиркова не теряет надежды cлетать в космос и сыграть в кино космонавта

Депутат Госдумы от Архангельской области Ирина Чиркова поздравила северян с Днем космонавтики и неожиданно рассказала о своих творческих планах:
- Сегодня День космонавтики и 60-я годовщина легендарного полёта Юрия Гагарина, который изменил мир. Мальчишки всех времён мечтают об этой профессии, но только единицам удаётся приблизиться к своей мечте...
Максим Сураев Александр Самокутяев - космонавты, герои России, сейчас - депутаты Государственной Думы. Их рассказы удивительны и зачастую не поддаются земному человеческому осмыслению. Я от всей души поздравляю моих коллег и всех, кто причастен, с этим торжественным праздником! Желаю развития, процветания этой отрасли, чтобы наша страна всегда была на первом месте в космосе!
...Как раз мои коллеги и сообщили, что совместный проект «Первого канала» и Роскосмоса о съемках фильма с женщиной-космонавтом, скорее всего, не состоится. Очень жаль: ещё осенью я подавала заявку на пробы, прошла первичный отбор и надеялась на взаимность! Но на всякий случай подтверждение заявки до 1 мая отправила.