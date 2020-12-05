Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Ирина Чиркова не теряет надежды cлетать в космос и сыграть в кино космонавта

Депутат Госдумы от Архангельской области Ирина Чиркова поздравила северян с Днем космонавтики и неожиданно рассказала о своих творческих планах:

- Сегодня День космонавтики и 60-я годовщина легендарного полёта Юрия Гагарина, который изменил мир. Мальчишки всех времён мечтают об этой профессии, но только единицам удаётся приблизиться к своей мечте...

Максим Сураев Александр Самокутяев - космонавты, герои России, сейчас - депутаты Государственной Думы. Их рассказы удивительны и зачастую не поддаются земному человеческому осмыслению. Я от всей души поздравляю моих коллег и всех, кто причастен, с этим торжественным праздником! Желаю развития, процветания этой отрасли, чтобы наша страна всегда была на первом месте в космосе!

...Как раз мои коллеги и сообщили, что совместный проект «Первого канала» и Роскосмоса о съемках фильма с женщиной-космонавтом, скорее всего, не состоится. Очень жаль: ещё осенью я подавала заявку на пробы, прошла первичный отбор и надеялась на взаимность! Но на всякий случай подтверждение заявки до 1 мая отправила.

12 апрель 13:50 | : Культура

Главные новости


Ярмарка тщеславия. О кандидатах в мэры Котласа без политесов
Автобус, который идёт в никуда. Учитель и его «Цой»

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Апрель 2021 (127)
Март 2021 (318)
Февраль 2021 (273)
Январь 2021 (285)
Декабрь 2020 (373)
Ноябрь 2020 (308)

Деньги


все материалы
«    Апрель 2021    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20