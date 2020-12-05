В Архангельске пройдет фестиваль танца «Хрустальная туфелька – 2021»

С 16 по 18 апреля в Архангельске пройдет IX областной фестиваль хореографических коллективов «Хрустальная туфелька». Учредители конкурса - региональное министерство культуры и Дом народного творчества Архангельской области.
«Хрустальная туфелька» - это традиционный смотр любительских коллективов хореографического искусства Архангельской области, который проходит в Поморье раз в два года. Основными задачами фестиваля организаторы называют развитие хореографического любительского искусства в Поморье, повышение исполнительского уровня коллективов, профессионального мастерства педагогов, формирование эстетических вкусов, как у исполнителей, так и у зрителей.
В IX областном фестивале «Хрустальная туфелька» примут участие 39 хореографических самодеятельных коллектива из Няндомского, Пинежского, Красноборского, Холмогорского, Плесецкого, Приморского, Верхнетоемкого, Устьянского районов, городов Каргополь, Котлас, Новодвинск, Северодвинск, Мирный, Архангельск. Это как опытные ансамбли, имеющие звание «образцовый», «народный», так и начинающие танцевальные объединения Домов культуры, образовательных и детских школ искусств.
В этом году конкурс впервые раздвинул возрастные границы. Если раньше участниками могли быть только детские самодеятельные коллективы, то с этого года в нем принимают участие танцоры от 25 лет и старше.
Конкурсанты представят свое мастерство в следующих номинациях различных жанров: «Народный танец», «Эстрадный танец, народный стилизованный танец», «Современный танец (джаз, модерн, джаз-модерн, свободная пластика контемпорари)», «Классический танец».
Жюри IX областного хореографического фестиваля «Хрустальная туфелька» возглавит Анна Александровна Калыгина, заведующая отделом хореографического искусства Государственного Российского Дома народного творчества имени В.Д. Поленова.
В составе судейской комиссии еще одна гостья - Наталья Андреевна Верещагина, преподаватель, балетмейстер и художественный руководитель заслуженного коллектива народного творчества, образцового ансамбля современного танца «Ракета» из Нижнего Новгорода.
Они же проведут мастер-классы для руководителей и педагогов – балетмейстеров коллективов – участников фестиваля.
В деловой программе предусмотрена методическая конференция, в ходе которой специалисты обсудят актуальные вопросы хореографического искусства.
Два года назад на суд жюри было представлено 94 номера. Сейчас конкурсной комиссии предстоит оценить уровень мастерства, выразительность, культуру и эстетику, современность, новаторство танцевальной постановки, а также артистизм и технику исполнения участников, костюмы и зрелищность номера в не менее чем в 104 постановках.
Конкурсные выступления коллективов пройдут 16 и 17 апреля на сцене областного Дома народного творчеств. Ввиду санитарных ограничений присутствие зрителя в зале не предусмотрено.
Однако, увидеть победителей конкурса «Хрустальная туфелька – 2021» все желающие смогут 18 апреля в 13 часов.
Концерт лучших танцевальных любительских коллективов Архангельской области будет посвящен предстоящему Международному дню танца.