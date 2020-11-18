В архангельских исправительных колониях входит в моду кинотерапия

Специалисты психологической лаборатории следственного изолятора № 4 УФСИН России по Архангельской области (п. Белая Гора, г. Архангельск) активно используют метод кинотерапии.
Занятия проходят в группах, как правило, до десяти человек. В них участвуют осужденные отряда хозяйственного обслуживания. Данный метод позволяет им переосмыслить собственный внутренний мир, а также расширить возможности своего сознания. Организованное после просмотра фильма обсуждение позволяет каждому понять, насколько его личное восприятие расходилось с объективным содержанием образа. Материал киноленты используется как средство выявления в человеке «скрытых» мотивов и подсознательных установок, искажающих реальность.
Во время занятия отбывающие наказание сидят в удобных креслах и на мягких диванах. Терапевтический сеанс состоит из двух этапов: просмотра фильма и групповой дискуссии. Во время обсуждения многие осужденные задаются вопросом, почему раньше на воле не смотрели подобных фильмов, не анализировали раскрываемые проблемы, свои переживания и эмоции. После завершения беседы психолог подводит итог, обобщает то, что высказали участники группы без обращения к личностям, дает перечень чувств и проблем, которые вскрыла кинолента.
- Особое внимание уделяется подбору фильмов. Я обязательно заранее его просматриваю, анализирую и составляю программу проведения занятия, картина выбирается в зависимости от поставленных задач, например, для коррекции и профилактики зависимого поведения, в этот раз был выбран сюжет о мальчике с врожденной болезнью, который, несмотря на трудности, добился в жизни желаемых результатов, - отметила начальник психологической лаборатории СИЗО-4 Екатерина Бурковская.