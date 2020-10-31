Коротая срок. Осужденные в Архангельске отгрохали огромный снежный корабль

Отбывающие наказание в Областной больнице УФСИН России по Архангельской области (г. Архангельск) построили масштабную снежную фигуру.
Корабль украсил территорию жилой зоны. Работу на протяжении полутора месяцев выполняли шестеро осужденных отряда хозяйственного обслуживания. Сначала они собирали снег в заранее сделанные деревянные короба, утрамбовывали его и проливали водой для придания формы. Работа затянулась из-за сильных морозов, и вот после потепления изготовление снежной фигуры было продолжено. Осужденные доделали штурвал, паруса, пушку и якорь.
Снежный корабль решено было назвать "Виктория". Фигура получилась длиной более 20 метров, шириной три с половиной, высотой более двух.
Отметим, что данное мероприятие в ОБ УФСИН прошло в рамках ежегодного регионального конкурса по изготовлению снежных фигур в исправительных учреждениях.