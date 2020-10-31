В районах Архангельской области стартует киномарафон-2021

Просмотры некоммерческого кино в культурных и молодежных центрах, киноклубах и библиотеках, музеях и арт-пространствах Архангельской области стартуют 1 марта. Цель киномарафона – не просто увидеть фильм, а объединить людей, сплотить зрителей, организовать настоящую дискуссию. Информация для организаторов, желающих провести показы на своих площадках – по ссылке http://fbereginya.com/kinomarafon/
В этом году программа киномарафона не совсем обычная. С 2017 года, после международного кинофестиваля Arctic open в районах Архангельской области традиционно проходит показ фестивальных работ – «Эхо кинофестиваля». В этом году партнёры Arctic open: киностудия «Ленфильм», Гильдия неигрового кино и телевидения России, мурманский международный кинофестиваль «Северный характер» - составили независимую программу фильмов. В списке и несколько документальных картин об Архангельской области, снятых местными режиссерами. В апреле в рамках киномарафона в региональных кинозалов пройдёт месячник якутского кино.В конце февраля в преддверии большого марафона в Архангельске на нескольких площадках уже прошли показы фильмов. В САФУ на Днях Арктики посмотрели документальные работы о Севере. В Ломоносовском Дворце культуры показали детский фильм «Дар» режиссёра Сергея Карандашова. В кафе «СтепановЪ» - на постоянной площадке кинофестиваля Arctic open – вдохновились авторским кино и открыли свой киноклуб.
Кафе-галерея стало местом притяжения ценителей умного кино. В выходные здесь показали художественный фильм Виктора Татарского «Чужая жизнь», а после сеанса пообщались с режиссёром онлайн и обсудили проблематику фильма с психологом Ольгой Бобрецовой.
Автор фильма Виктор Татарский благодарил зрителей за вдумчивые вопросы, подробно рассказал о съемочном процессе, выборе актёров, принципах подхода к сценарию, новых творческих идеях. С Архангельском режиссёр познакомился ещё в 2002 году, когда приезжал в столицу Поморья как участник кинофестиваля «Сполохи». Он признался в любви северному городу и его жителям, и был удивлен и растроган обратной связью, участием и заинтересованностью публики.«Киноклубы, киномарафон – это такая альтернативная форма кинопроката авторского кино, которое по тем или иным причинам не доходят до массового зрителя, - рассказывает директор кинофестиваля Arctic open, руководитель НКО «Берегиня» Тамара Статикова. - Однако, зачастую именно эти фильмы говорят с человеком о нём самом, поднимают актуальные, социальные и нравственные проблемы, экспериментируют с киноязыком. Хотелось бы, чтобы в Архангельской области развивалась система кинообъединений, а мы будем стараться предоставлять качественный, разножанровый контент».
Именно таким и стал фильм производства киностудии «Ленфильм» - «Чужая жизнь». Всего два героя: он и она, но вечная проблема выбора, границ дозволенного, разного понимания сути любви.Ольга Валентиновна Бобрецова, психолог, директор некоммерческой организации поддержки инициатив «Новый взгляд», рассказала о том, как фильмы помогают в психотерапии.«В психотерапии существует направление, где фильм используется для переработки определенного опыта, выстраивания модели поведения. В своей деятельности мы используем фильмы, чтобы посмотреть со стороны на ситуацию, найти подобные моменты в своей жизни, обратить внимание на какие-то фразы. Когда мы работаем с проблемой насилия в близких отношениях, такие механизмы как раз и срабатывают. Женщины изначально приходят к нам с определённой установкой, считая, что партнер хороший, просто не всегда может справиться с собой. И психологи, как режиссеры, начинают делать «раскадровку», показывать детали, тогда к женщине возвращается критичность мышления. Опыт участия в обсуждении фильмов – очень интересный, я была рада испытать себя в таком качестве, да и фильм «Чужая жизнь» мне откликнулся», - говорит Ольга Бобрецова.
Зрители также поделились своими впечатлениями в соцсетях.
«Лично для меня индикатор удачного кино - это испытанные чувства во время просмотра. Я испытала страх, тревогу, волнение, сочувствие и облегчение. Для зрителя фильм - это больше результат того, что осталось после его просмотра. Хотя и процесс просмотра бывает очень приятным, если есть чай, уютное помещение и хорошая компания», - написала Маргарита Сечина.Киномарафон Arctic open 2021 продлится в Архангельской области с 1 марта по 30 мая. В течение трёх месяцев организаторы кинопоказов в учреждениях культуры и образования: музеях, библиотеках, школах, молодежных и социальных центрах, домах культуры, киноклубах и кинозалах могут выбрать фильмы, познакомиться с условиями участия и показать интересное кино своим зрителям.
Подробности на сайте Поморского культурного фонда «Берегиня» - http://fbereginya.com/kinomarafon/
Благодарим за информационную поддержку акции Министерство культуры Архангельской области.