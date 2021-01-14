Архангельские колонисты развлекаются на сроке моделированием

Подростки воспитательной колонии УФСИН России по Архангельской области в очередной раз отлично выступили на областном конкурсе-выставке стендовых моделей.
В этом году творческое состязание провели в дистанционном формате. Для этого в адрес организаторов необходимо было направить фотографии конкурсных работ. Свои интереснейшие поделки в номинациях "Бронетехника", "Флот", "Авиация", "Автомобили" и "Диорама" представили участники из Архангельска, Северодвинска, Новодвинска, Плесецка и Коряжмы.
Потрудившись, заявили свои работы и воспитанники Архангельской воспитательной колонии. Во многих номинациях они были отмечены жюри. Модель самолёта Миг-31, созданная воспитанником Даниилом С., получила первое место в номинации "Авиация". Вторым в ней стал воспитанник Герман Б. и его самолёт Ил-2. Среди автомобилей "золото" досталось машине ЗИС-5, сделанной также Даниилом С. Кроме этого в копилке воспитанника "серебро" за танк ИС-3М в номинации "Бронетехника", а самоходная установка с экипажем воспитанника Германа Б. стала третьей. Танковая диорама воспитанника Кирилла П. стала лучшей среди заявленных на суд конкурсной комиссии диорам.