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Архангельские колонисты развлекаются на сроке моделированием

Подростки воспитательной колонии УФСИН России по Архангельской области в очередной раз отлично выступили на областном  конкурсе-выставке стендовых моделей.

В этом году творческое состязание провели в дистанционном формате. Для этого в адрес организаторов необходимо было направить фотографии конкурсных работ. Свои интереснейшие поделки в номинациях "Бронетехника", "Флот", "Авиация", "Автомобили" и "Диорама" представили участники из Архангельска, Северодвинска, Новодвинска, Плесецка и Коряжмы.

Потрудившись, заявили свои работы и воспитанники Архангельской воспитательной колонии. Во многих номинациях они были отмечены жюри. Модель самолёта Миг-31, созданная воспитанником Даниилом С., получила первое место в номинации "Авиация". Вторым в ней стал воспитанник Герман Б. и его самолёт Ил-2. Среди автомобилей "золото" досталось машине ЗИС-5, сделанной также Даниилом С.  Кроме этого в копилке воспитанника "серебро" за танк ИС-3М в номинации "Бронетехника", а самоходная установка с экипажем воспитанника Германа Б. стала третьей. Танковая диорама воспитанника Кирилла П. стала лучшей среди заявленных на суд конкурсной комиссии диорам.

  

25 февраль 10:20 | : Культура

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