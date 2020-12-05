Воспитанники архангельской колонии начинают новую жизнь с "чистого листа"

Воспитательная колония УФСИН России по Архангельской области (п. Талаги, Приморский район) примет участие в федеральном проекте "Начни с чистого листа".
Данная идея – победитель конкурса Фонда Президентских грантов в 2021 году. Реализовывать проект среди несовершеннолетних правонарушителей будет автономная некоммерческая организация «Футбольный клуб «Тотем» и ФСИН России. Накануне для представителей воспитательных колоний прошла видеоконференция, в ходе которой был дан старт масштабному проекту, направленному на ресоциализацию подростков, преступивших закон.
Восемь из 18 учреждений футбольный клуб "Тотем" посетит, чтобы провести встречи с воспитанниками. Все остальные отбывающие наказание, в том числе и подростки, содержащиеся в АВК, могут принять участие в конкурсе творческих работ среди несовершеннолетних осужденных "С чистого листа". Он посвящен вопросу защиты амурских тигров, а также ряду юбилейных дат - 800-летию со дня рождения Александра Невского, 200-летнему юбилею Федора Михайловича Достоевского и его известному произведению "Преступление и наказание". Воспитанники могут проявить себя в трех номинациях - "Живопись", "Графика" и "Декоративно-прикладное искусство и дизайн".
Социальная адаптация и приобщение к здоровому образу жизни являются приоритетными в колониях для несовершеннолетних, сотрудники Архангельской ВК уверены, что данный проект получит отклик у его участников.