Поморская "Радеюшка" устраивает юбилейный концерт

В 2020 году заслуженному коллективу народного творчества, лауреату и дипломанту международных, всесоюзных и всероссийских, региональных и областных фестивалей, смотров и конкурсов - театру фольклора «Радеюшка» - исполнилось 85 лет. Санитарные ограничения и самоизоляция не позволили собрать гостей в прошлом году, и празднование решено было перенести на февраль.
Большой гала-концерт с приглашением гостей, друзей, любителей северной, народной песни состоится 28 февраля в 14 часов в концертном зале Дома народного творчества. Также в рамках юбилейных дней откроется выставка, рассказывающая о многолетнем, насыщенном творческом пути северной «Радеюшки».
«Радеюшка» - один из старейших коллективов Архангельской области с богатейшими песенными традициями.
Творческая история его началась в 1935 года и не прекращалась все это время, включая суровые годы Великой Отечественной войны. Создателем и первым руководителем коллектива был уроженец Лешуконского района, большой знаток старинных песен - Михаил Николаевич Мякушин.
Поэтичное, теплое название «Радеюшка» дала коллективу Зинаида Васильевна Попова, преданный пропагандист песенного наследия культуры Русского Севера. С 1979 года она взяла на себя руководство большим хором. За сохранение и развитие народных художественных традиций Зинаида Васильевна удостоена звания заслуженный работник культуры РФ и премии Правительства РФ «Душа России».
В богатом репертуаре «Радеюшки» протяжные, лирические, свадебные, хороводные, плясовые, шуточные песни, фольклорные спектакли и рождественские вечера. Экспедиции в глубинку Поморья позволяют постоянно обновлять и пополнять репертуар.
Выступлению «Радеюшки» рукоплескали не только зрители Архангельской области, но и Москвы, Санкт - Петербурага, Суздаля, Владимира, Пскова, Костромы, Минска, Великого Новгорода, Калининграда, Сыктывкара, Кирова, Крыма, Чебоксар, Твери, немецкого города Эмден.
Сейчас в составе коллектива 32 женщины – певуньи самого разного возраста и профессий. Многие по 40 лет служат искусству народной песни, самоотверженно занимаясь сохранением и пропагандой песенной культуры русского Севера. Своё мастерство и увлечённость они передают молодым вокалисткам.
«Я не припомню, чтобы мы выступали при пустых залах. На наших концертах всегда был народ, даже в глухих деревнях мы собирали аншлаги. И сегодня наш хор любят и прекрасно принимают везде. Теперь мечтаем отметить 100- летний юбилей!» - улыбается Зинаида Васильевна Попова.
28 февраля с 85-летним Днем рождения коллектив поздравят городские фольклорные ансамбли и хоры: "Княжиця" Лешуконского землячества, фольклорно – этнографический театр «Новиця», артисты Северного русского народного хора, представители Пинежского землячества, руководители известных фольклорных коллективов Архангельской области.
С 27 февраля по 2 апреля на 2-ом этаже Дома народного творчества развернется экспозиция, посвященная 85-летней истории «Радеюшки». Здесь представлены подлинные старинные, северные костюмы, грамоты 1940 и в 1945 годов, выданные руководителю хора Михаилу Мякушину, письмо академика, искусствоведа Дмитрия Сергеевича Лихачева в адрес архангельского фольклорного театра, фотографии, запечатлевшие яркие моменты многочисленных выступлений, репетиций, поездок и встреч. Вход на выставку свободный.
На свой юбилейный концерт заслуженный коллектив народного творчества - театр фольклора «Радеюшка» приглашает зрителей 28 февраля в 14:00 по адресу: г. Архангельск, пл. Ленина,1, концертный зал областного Дома народного творчества.
Пригласительные билеты можно заказать по телефону (8-818-2) 21-40-42