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Поморская "Радеюшка" устраивает юбилейный концерт

В 2020 году заслуженному  коллективу  народного творчества,  лауреату и дипломанту международных, всесоюзных и всероссийских, региональных и областных фестивалей, смотров и конкурсов  - театру фольклора «Радеюшка» - исполнилось 85 лет. Санитарные ограничения и самоизоляция не позволили  собрать гостей в прошлом году,  и празднование  решено было перенести на февраль.
Большой гала-концерт с приглашением гостей, друзей, любителей северной, народной песни состоится 28 февраля в 14 часов в концертном зале Дома народного творчества. Также в рамках юбилейных дней откроется выставка, рассказывающая о многолетнем, насыщенном творческом пути северной «Радеюшки».
«Радеюшка» -  один из старейших коллективов Архангельской области с  богатейшими песенными традициями.
Творческая история его началась в 1935 года и  не прекращалась все это время, включая суровые годы Великой Отечественной войны. Создателем и первым руководителем коллектива был уроженец Лешуконского района, большой знаток старинных песен - Михаил Николаевич Мякушин.
Поэтичное, теплое название «Радеюшка»  дала коллективу Зинаида Васильевна Попова, преданный пропагандист песенного наследия  культуры Русского Севера. С 1979 года она взяла на себя руководство большим  хором. За  сохранение и развитие народных художественных традиций Зинаида Васильевна удостоена звания  заслуженный работник культуры РФ и премии  Правительства РФ «Душа России».
В богатом репертуаре «Радеюшки» протяжные, лирические, свадебные, хороводные, плясовые, шуточные песни, фольклорные спектакли и  рождественские  вечера. Экспедиции в глубинку Поморья позволяют постоянно обновлять  и пополнять репертуар.

 Выступлению «Радеюшки» рукоплескали не только зрители  Архангельской области, но и Москвы, Санкт - Петербурага, Суздаля, Владимира, Пскова, Костромы, Минска, Великого Новгорода, Калининграда, Сыктывкара, Кирова, Крыма, Чебоксар, Твери, немецкого города  Эмден.  

 Сейчас в составе коллектива 32 женщины – певуньи самого разного возраста и профессий. Многие по 40 лет  служат искусству народной песни, самоотверженно занимаясь сохранением и пропагандой песенной культуры русского Севера. Своё мастерство и увлечённость  они передают молодым  вокалисткам.
«Я не припомню, чтобы мы выступали при пустых залах. На наших концертах всегда был народ, даже в глухих деревнях мы собирали аншлаги. И сегодня наш хор любят и прекрасно принимают везде. Теперь мечтаем  отметить 100- летний юбилей!»  -   улыбается Зинаида Васильевна Попова.

28 февраля с  85-летним Днем рождения коллектив поздравят городские фольклорные ансамбли и хоры: "Княжиця" Лешуконского землячества,  фольклорно – этнографический театр «Новиця», артисты Северного русского народного хора, представители Пинежского землячества, руководители  известных фольклорных коллективов Архангельской области.
С 27 февраля по 2 апреля на 2-ом этаже Дома народного творчества развернется экспозиция, посвященная  85-летней истории «Радеюшки». Здесь представлены  подлинные старинные, северные костюмы, грамоты 1940 и в 1945 годов, выданные руководителю хора Михаилу  Мякушину, письмо академика, искусствоведа  Дмитрия Сергеевича Лихачева в адрес архангельского фольклорного театра, фотографии, запечатлевшие яркие моменты многочисленных выступлений, репетиций, поездок и встреч.  Вход на выставку свободный.
На свой юбилейный концерт заслуженный  коллектив  народного творчества - театр фольклора «Радеюшка»  приглашает зрителей 28 февраля в 14:00 по адресу: г. Архангельск, пл. Ленина,1, концертный зал областного Дома народного творчества.
Пригласительные билеты можно заказать  по телефону (8-818-2)  21-40-42

  

16 февраль 16:23 | : Культура

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