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Самый поморский маршрут проходит по берегу Белого моря

Национальный парк «Онежское Поморье» и отель «Онежская гора» запускают совместный снегоходный тур «Онежская кругосветка». Маршрут проходит по берегу Белого моря и включает самые аутентичные поморские деревни.

Гости стартуют из Онеги в одно из красивейших селений Онежского полуострова — Пурнему, при возможности заехав на окутанный тайнами Кий-остров.

Группа посетит древнейший на арктическом побережье храм, доедет до старинного маяка, побывает на, возможно, самой северной гусиной ферме, пройдёт по следам экспедиции Фёдора Конюхова и заглянет в единственный в России действующий сельский аэропорт-музей.

По пути туристы смогут увидеть гренландского тюленя, лисиц, лосей, белух и их детёнышей. На протяжении всей программы участники будут знакомиться с жителями поморских сёл и деревень и угощаться блюдами традиционной кухни.

Опытные снегоходчики могут отправиться в путешествие за рулём собственного транспорта или арендовать его у организаторов. Остальные гости пройдут маршрут в качестве пассажиров.

Планируется, что «Онежская кругосветка» привлечёт туристов со всей России и выведет активный туризм в Архангельской области на новый уровень. Ближайшие выезды запланированы на 28 февраля и 15 марта.

    

16 февраль 08:08 | : Культура

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