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Он - "Любовь и голуби", она - "Красотка". Гендерные предпочтения кинолюбви у россиян

Лучшие фильмы о любви — это «Любовь и голуби», «Титаник» и «Красотка», причем за последние 10 лет список кинематографических предпочтений россиян почти не изменился. В преддверии Дня влюбленных сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob выяснил, какие фильмы о любви больше всего нравятся россиянам, опросив 1600 экономически активных респондентов из всех округов страны.

Романтическую комедию «Любовь и голуби» лучшим фильмом о любви считают 13% опрошенных, причем среди поклонников этой картины чуть больше мужчин (14% против 12% среди женщин). Советской классике немного уступает «Титаник» с Леонардо Ди Каприо (10%): его тоже несколько чаще выбирает сильный пол (11% против 9%). На третьем месте среди лучших фильмов о любви оказались «Красотка», «Дневник памяти» и «Три метра над уровнем неба» (по 3%). Среди поклонников «Красотки» и «Дневника памяти» больше женщин, а вот «Три метра над уровнем неба» одинаково нравится представителям обоих полов.

«Унесенные ветром», «Москва слезам не верит» и «Привидение» считают лучшим романтическим кино по 2% россиян. По 1% опрошенных предпочитают бы такие картины, как «Ромео и Джульетта», «Спеши любить», «Служебный роман», «Ирония судьбы, или С легким паром», «Девчата» и «Гордость и предубеждение».

3% россиян признались, что вообще не смотрят фильмы о любви, а 45% назвали другие варианты отличных романтических киноисторий, например: «До встречи с тобой», «Дом у озера», «Сумерки», «Вам и не снилось…», «Весна на заречной улице», «Виноваты звезды», «Вокзал для двоих», «Летят журавли», «Лучшее во мне», «Между небом и землей», «После», «Не могу сказать «прощай»», «Сладкий ноябрь», «Хатико», «Отпуск по обмену», «P.S. Я люблю тебя», «Реальная любовь» и другие.

С 2011 года, когда SuperJob проводил аналогичное исследование, поклонников фильма «Любовь и голуби» стало чуть больше (9% десятилетие назад и 13% сегодня), в рейтинге появился фильм «Три метра над уровнем неба».

(кадр, вырезанный из прокатной версии к/ф «Любовь и голуби»)  

15 февраль 07:42 | : Культура

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