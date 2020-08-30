Архангельская внучка Василия Ланового оказалась фейком

Сразу после кончины известного актера в ряде СМИ появилась информация о существовании тайной внучки Василия Ланового, якобы проживающей с матерью в Архангельске.
Наша редакция сознательно не стала размещать сообщения об этом, посчитав примером откровенной журналистской желтухи. И вот появилось подтверждение этому выводу…
На похоронах Василия Семеновича, как свидетельствуют очевидцы, действительно присутствовала некая дама с молодой девушкой. Последняя, обливаясь слезами, картинно бросилась к гробу и принялась целовать защитное стекло.
По драматургии желтой прессы, это была именно Анна, тайный плод любви умершего сына Василия Ланового Сергея, до этого считавшийся бездетным, и архангелогородки. Якобы артист и его супруга Ирина Купченко ее признали и часто принимали во время каникул у себя в московской квартире.
Однако концертный директор Василия Семеновича Антонина Журавлева заявила, плачущую у гроба артиста девушку она видит впервые в жизни, равно как и сопровождающую ее женщину. Впервые она увидела их на отпевании.
Действительные же родственники Ланового не скрывают, что ожидают появления еще таких «железных масок». Ведь речь идет о наследстве популярного актера… в том числе, дележе столичной недвижимости.