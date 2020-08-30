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Хотите стать вторым Крючковым? В Архангельске ищут исполнителей ролей в «Небесном тихоходе»

Спектакль будет показан в День Великой Победы в центре «Патриот». Подобный опыт в столице Поморья уже был. В 2015-м поставили «Василия Тёркина»: 40 человек со всей области смогли стать актерами. И сейчас такой же шанс есть у каждого желающего - от 16 до 40 лет.

Заявки от претендентов принимаются до 21 февраля. К заявке необходимо прикрепить видеофайл самопробы участника. В нем участник сначала рассказывает стихотворение, исполняет без сопровождения песню военных лет, рассказывает о себе. Очный этап будет проходить с 1 по 5 марта.

В случае успеха кандидат получит роль в музыкальной постановке «Небесный тихоход» по одноимённой кинокомедии, вышедшей на экраны страны в победном 45-м году! Напомним, роль командира женской эскадрильи в нем исполнял знаменитый советский киноактер Николай Крючков.

С положением о конкурсе можно ознакомиться здесь.

 

05 февраль 17:05 | : Культура

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