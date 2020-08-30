Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Архангельский книжный фестиваль вошел в шорт-лист престижной премии

Оргкомитет национальной премии в области развития общественных связей «Серебряный Лучник» — Северо-Запад опубликовал шорт-лист 2020 года: в него вошло 33 проекта из Пскова, Санкт-Петербурга и Ленинградской области (luchnik-sz.ru/news/3951/). Единственный проект из Архангельска — фестиваль книги «Белый июнь» — прошёл в шорт-лист в номинации «Развитие и продвижение территорий».

Защита проектов из шорт-листа состоится 5 февраля в Санкт-Петербурге. «Белый июнь» на премии «Серебряный Лучник» — Северо-Запад представят его организаторы — директор фестиваля Василий Ларионов и программный директор Михаил Фаустов.

 

Василий Ларионов, директор Фонда развития культуры и искусства Архангельской области:

Мы заявили «Белый июнь» в номинацию «Развитие и продвижение территорий», потому что считаем, что событийный туризм — это то, что может помочь продвижению Русского Севера. Культурные события развивают города и привлекают в них людей из соседних регионов. «Белый июнь» — именно такое событие. Если фестиваль станет традиционным, то каждый июнь Архангельск будет центром притяжения для представителей современного литературного процесса, как когда-то стали Красноярск, Тула и Москва благодаря Красноярской ярмарке книжной культуры, фестивалю детской книги «ЛитераТула», международной ярмарке интеллектуальной литературы Non/fiction. Мы мечтаем об этом.

 

На победу в номинации «Развитие и продвижение территорий» претендуют пять проектов:

  1. Фестиваль книги «Белый июнь» (г. Архангельск, заявитель — Фонд развития культуры и искусства Архангельской области);
  2. Музей под открытым небом «Легенды городов» (г. Санкт-Петербург, заявитель — ООО «Газпром переработка»);
  3. Экологический проект «Место силы. Кенозеро» (г. Санкт-Петербург, заявитель — филиал ПАО «МТС»);
  4. Аудиогид «Нам по пути» (г. Санкт-Петербург, заявитель — Сообщество питерских блогеров);
  5. Фестиваль «СёрфПикник» на побережье Финского залива (г. Сосновый Бор, заявитель — ООО СТРК «ТЕРА-Студия»).

 

Михаил Фаустов, программный директор Ассоциации «Межрегиональная федерация чтения»:

Я нисколько не удивлён тому, что мы попали в шорт-лист. Здесь вообще ни о какой скромности речи быть не может. Мы сделали хороший фестиваль, и я уверен, что все гости уезжали из Архангельска настоящими амбассадорами этого города. Но не только это важно. Важно, что архангелогородцы за эти три дня смогли лучше узнать и сильнее полюбить свой город, его культуру и историю.

Фестиваль книги «Белый июнь» впервые прошёл в Архангельске с 28 по 30 августа 2020 года. В 60 событиях фестиваля за три дня приняли участие 8000 архангелогородцев и гостей города, а также 50 спикеров — писателей, поэтов, критиков.

Эксклюзивное интервью с одним из участников писателем Шамилем Идиатуллиным читайте здесь.

  

02 февраль 12:49 | : Культура

Главные новости


Занимательная пиромания-2
Архангельск. Занимательная пиромания

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Февраль 2021 (24)
Январь 2021 (285)
Декабрь 2020 (373)
Ноябрь 2020 (308)
Октябрь 2020 (307)
Сентябрь 2020 (297)

Деньги


все материалы
«    Февраль 2021    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20