Архангельский книжный фестиваль вошел в шорт-лист престижной премии

Оргкомитет национальной премии в области развития общественных связей «Серебряный Лучник» — Северо-Запад опубликовал шорт-лист 2020 года: в него вошло 33 проекта из Пскова, Санкт-Петербурга и Ленинградской области (luchnik-sz.ru/news/3951/). Единственный проект из Архангельска — фестиваль книги «Белый июнь» — прошёл в шорт-лист в номинации «Развитие и продвижение территорий».
Защита проектов из шорт-листа состоится 5 февраля в Санкт-Петербурге. «Белый июнь» на премии «Серебряный Лучник» — Северо-Запад представят его организаторы — директор фестиваля Василий Ларионов и программный директор Михаил Фаустов.
Василий Ларионов, директор Фонда развития культуры и искусства Архангельской области:
Мы заявили «Белый июнь» в номинацию «Развитие и продвижение территорий», потому что считаем, что событийный туризм — это то, что может помочь продвижению Русского Севера. Культурные события развивают города и привлекают в них людей из соседних регионов. «Белый июнь» — именно такое событие. Если фестиваль станет традиционным, то каждый июнь Архангельск будет центром притяжения для представителей современного литературного процесса, как когда-то стали Красноярск, Тула и Москва благодаря Красноярской ярмарке книжной культуры, фестивалю детской книги «ЛитераТула», международной ярмарке интеллектуальной литературы Non/fiction. Мы мечтаем об этом.
На победу в номинации «Развитие и продвижение территорий» претендуют пять проектов:
Михаил Фаустов, программный директор Ассоциации «Межрегиональная федерация чтения»:
Я нисколько не удивлён тому, что мы попали в шорт-лист. Здесь вообще ни о какой скромности речи быть не может. Мы сделали хороший фестиваль, и я уверен, что все гости уезжали из Архангельска настоящими амбассадорами этого города. Но не только это важно. Важно, что архангелогородцы за эти три дня смогли лучше узнать и сильнее полюбить свой город, его культуру и историю.
Фестиваль книги «Белый июнь» впервые прошёл в Архангельске с 28 по 30 августа 2020 года. В 60 событиях фестиваля за три дня приняли участие 8000 архангелогородцев и гостей города, а также 50 спикеров — писателей, поэтов, критиков.
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