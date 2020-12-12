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Кенозерский национальный парк зазывает волонтеров

В этом году заповедный добровольческий сезон начнётся в конце февраля. Первая смена будет дистанционной. Участники помогут в сборе информации для новой экспозиции — расшифруют диктофонные записи с воспоминаниями старожилов Кенозерья.

Ещё два лагеря «на удалёнке» пройдут в июне. Добровольцы так же будут работать с аудио. В прошлом году такой формат имел большой успех, и желающих помочь национальному парку, не выходя из дома, было много. Те, кто откликнулся на предложение поучаствовать в дистанционных программах, получат приоритет при отборе в классические волонтёрские проекты, которые пройдут уже непосредственно в Кенозерье.

В мае добровольцы будут «обуючивать» гостевой дом: кое-где придётся покрасить, что-то — починить, что-то — начистить до блеска. Параллельно другая группа волонтёров расширит настилы, установит поручни, дополнительные ступеньки и перила для людей с ограниченными возможностями здоровья на популярном туристическом маршруте «Тропа муравейников». *

Помощь в обустройстве экологической тропы потребуется и в национальном парке «Онежское Поморье» (находится под управлением ФГБУ Национальный парк «Кенозерский»). Волонтёрский десант высадится там в середине июня. Тем временем в Кенозерье будут ждать трудолюбивых и хозяйственных людей, которые присоединятся к строительству беседки и ремонту здания, где скоро разместится музей.

В июле сотрудникам Кенозерского парка понадобится усиление для проведения тяжёлой, но в то же время одной из самых приятных сельских работ — сенокоса. Для добровольцев будет организовано два выезда: в начале и во второй половине месяца.

На август запланирован совместный с международным фондом «Волонтёры, сохраняющие культурное наследие Европы» лагерь. Участники проведут противоаварийные работы в часовне во имя Святителя и Чудотворца Николая 1863 года постройки в деревне Горбачиха.

В конце лета добровольцы будут помогать на конном дворе, где разводят лошадей мезенской породы. Завершится сезон в сентябре традиционным проектом «Часовенный рай», участники которого внесут вклад в сохранение легендарных кенозерских часовен: где-то надо подремонтировать ступеньку, где-то — почистить кровлю и стены от мха и лишайника, где-то — скосить траву.

Заявки от волонтёров принимаются с сегодняшнего дня. Отбор кандидатов проводится на конкурсной основе. Результаты сотрудники национального парка объявят для каждой смены отдельно — ориентировочно за месяц до выезда.

 

* На тропе уже проложены ровные, широкие деревянные настилы. Текст информационных стендов вдоль тропы дублируется шрифтом Брайля для слабовидящих людей. Сейчас имеющуюся инфраструктуру нужно обновить и улучшить.

    

23 январь 08:23 | : Культура

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