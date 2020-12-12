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Ирина Чиркова: Искусство – в архангельские массы

Депутат Госдумы от Архангельской области Ирина Чиркова о воспитании в наших детях чувства прекрасного:

- Русский балет - лучший в мире, Большой театр старше США, наших художников ценят все коллекционеры... Такие истины звучали сегодня во время обсуждения президентского законопроекта о российских школах искусств. Документ был внесён после обращения к Президенту РФ ряда деятелей культуры с жалобой на превращение детских школ искусств в кружкИ.

Законопроект единогласно поддержан Госдумой в первом чтении и, уверена, после небольших корректировок будет принят. Действительно, он очень актуален: предлагаемые нормы будут способствовать сохранению традиций и развитию отечественной системы подготовки творческих кадров, повышению значимости образовательных организаций, реализующих образовательные программы в области искусств. Для этого такие организации переходят с муниципального уровня в ведение субъектов Федерации.

Министр культуры РФ Ольга Любимова в своём докладе подчеркнула, что федеральное министерство и минкульты регионов будут оказывать нормативно-правовое регулирование деятельности организаций предпрофессионального, среднего профессионального и высшего образования в области искусств. Это позволит выявлять и курировать талантливых детей на всем образовательном пути.

Также поддержано мнение, которое мне озвучивали профсоюзы работников культуры Архангельской области, - недопущение применения сертификатов допобразования, навязываемых родителям школьников, в детских школах искусств. То есть будет понятийно разграничено: досуговая, кружковая деятельность в допобразовании - это одно, а воспитание юных деятелей культуры и искусства в музыкальных, художественных, хореографических, театральных, цирковых, ремесленнических и др. школах, которыми потом будет гордиться страна, - это совершенно другое.

(на фото - Архангельская ДХШ N1, которую депутат окончила в 1997 году, обучаясь в филиале на улице Калинина у мастера Василия Анатольевича Курицына. Того филиала уже не существует...)  

22 январь 06:58 | : Культура

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