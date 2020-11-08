Заключенные архангельских колоний решили встретить Новый год... Быками

В преддверии наступающего Нового года осужденные исправительной колонии № 28 ОУХД УФСИН России по Архангельской области (п. Ерцево, Коношский район) приняли участие в творческом конкурсе.
Мероприятие прошло с целью организации полезной занятости свободного времени лиц, отбывающих наказание, повышения их эстетического уровня. В конкурсе участвовали осужденные всех отрядов.
Сначала конкурсанты разработали макет фигуры быка, являющегося по восточному календарю символом наступающего 2021 года. Затем к работе приступили мастера по деревообработке, вырезая, отшлифовывая детали и придавая им нужные формы. После нанесения краски фигуры установили в локальных участках отрядов.
Работы осужденных получились весьма разнообразными. Победителей и призеров конкурса поощрили правами начальника учреждения. Теперь они создают праздничную атмосферу в колонии.