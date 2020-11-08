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Заключенные архангельских колоний решили встретить Новый год... Быками

В преддверии наступающего  Нового года  осужденные исправительной колонии № 28 ОУХД УФСИН России по Архангельской области (п. Ерцево, Коношский район) приняли участие в  творческом конкурсе.

Мероприятие прошло с целью организации полезной занятости свободного времени лиц, отбывающих наказание, повышения их эстетического уровня. В конкурсе участвовали осужденные всех отрядов.

Сначала конкурсанты разработали макет фигуры быка, являющегося по восточному календарю символом наступающего 2021 года. Затем к работе приступили мастера по деревообработке,  вырезая, отшлифовывая детали и придавая им нужные формы. После нанесения краски фигуры установили в локальных участках отрядов.

Работы осужденных получились весьма разнообразными. Победителей и призеров конкурса поощрили правами начальника учреждения. Теперь они создают праздничную атмосферу в колонии.

 

30 декабрь 10:45 | : Культура

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