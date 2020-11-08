Мечты сбываются! Группа «Аквилон» стала участником акции «Елка желаний»

Благотворительный фонд «Аквилон», учрежденный компанией, приобрел подарки – компьютеры, двум детям с ограниченными возможностями здоровья. Сегодня их вручили двум маленьким архангелогородцам.
В 2019 году в регионе был создан региональный штаб благотворительного проекта «Мечтай со мной», в рамках которого и проводится акция «Ёлка желаний». Мероприятие объединяет людей, которые помогают тяжелобольным детям, детям из малообеспеченных семей и пожилым людям исполнить их желания. Согласно правилам акции, это могут быть поездки в интересные места или встреча с известным человеком, приобретение развивающих материалов и книг, спортивного инвентаря, детских игрушек, цифровой техники, одежды.
7-летний Максим из Исакогорского округа и 6-летний Роман из Майской Горки попросили у Деда Мороза компьютеры. Ребята давно мечтали о них – ведь это не просто игрушка, а окно в мир новых возможностей, средство для получения нужных знаний, хороший помощник в обучении. Благотворительный фонд «Аквилон» приобрел необходимую технику, а сегодня специалисты отдела сетевого администрирования компании помогли ее смонтировать и подключить дома у ребят.
- Акция «Ёлка желания» дает возможность детишкам порадоваться в Новогоднюю ночь и получить подарки о которых они мечтали целый год. Благотворительный фонд «Аквилон» традиционно помогает детям с ограниченными возможностями здоровья и детям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации. Поэтому мы сразу же откликнулись и приняли участие в этом замечательном проекте. Надеюсь, что подарки порадуют ребят, и они встретят Новый год радостными и счастливыми, - отметил председатель Совета директоров Группы «Аквилон» Александр Фролов.