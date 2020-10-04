Ксения Собчак: «В архангельской порноиндустрии работали дети сотрудников силовых органов»

Известный политик, журналист, телепродюсер (и прочая, и прочая) Ксения Анатольевна Собчак закончила производство фильма, за сюжетом которого на приезжала в Архангельск в ноябре этого года.
Напомним, визит столь крупного лица был неофициальным, власть о нем узнала из сообщений местной прессы.
Ксения Анатольевна расследовала обстоятельства дела о работе порностудии, где детей использовали в качестве моделей, и по некоторым данным, искала оправдательные моменты в пользу главной фигурантки.
Краткое предисловие к фильму медиадива дала на своей страничке в социальной сети:
— История из разряда «хотелось бы развидеть». Но я — видела. И этот покосившийся деревянный дом на окраине Архангельска, и людей, которые в нём побывали. Никто не мог представить, что в этом бараке, похожем на лагерный, находится детская порностудия. И создала её надзирательница колонии, сотрудница ФСИН. Моделей для студии она находила в знакомой среде — в семьях работников силовых структур. Одна из матерей пострадавших девочек, например, сотрудница ФСБ. Студию, в конце концов, прикрыли, но наказание в этой истории получилось не менее диким, чем преступление. Некоторые из родителей получили более внушительные сроки, чем организаторы. Причём их дети и сегодня утверждают, что родители не знали о том, что происходило в деревянном доме! В общем, история настолько чудовищная, что придумать такое могла только сама жизнь. Смотрите наш с Сергеем Ерженковым фильм «Дети под присмотром».
Ну, а само кино можно посмотреть здесь (если, конечно, хочется):