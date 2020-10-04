Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Ксения Собчак: «В архангельской порноиндустрии работали дети сотрудников силовых органов»

Известный политик, журналист, телепродюсер (и прочая, и прочая) Ксения Анатольевна Собчак закончила производство фильма, за сюжетом которого на приезжала в Архангельск в ноябре этого года.

Напомним, визит столь крупного лица был неофициальным, власть о нем узнала из сообщений местной прессы.

Ксения Анатольевна расследовала обстоятельства дела о работе порностудии, где детей использовали в качестве моделей, и по некоторым данным, искала оправдательные моменты в пользу главной фигурантки.

Краткое предисловие к фильму медиадива дала на своей страничке в социальной сети:

— История из разряда «хотелось бы развидеть». Но я — видела. И этот покосившийся деревянный дом на окраине Архангельска, и людей, которые в нём побывали. Никто не мог представить, что в этом бараке, похожем на лагерный, находится детская порностудия. И создала её надзирательница колонии, сотрудница ФСИН. Моделей для студии она находила в знакомой среде — в семьях работников силовых структур. Одна из матерей пострадавших девочек, например, сотрудница ФСБ. Студию, в конце концов, прикрыли, но наказание в этой истории получилось не менее диким, чем преступление. Некоторые из родителей получили более внушительные сроки, чем организаторы. Причём их дети и сегодня утверждают, что родители не знали о том, что происходило в деревянном доме! В общем, история настолько чудовищная, что придумать такое могла только сама жизнь. Смотрите наш с Сергеем Ерженковым фильм «Дети под присмотром».

Ну, а само кино можно посмотреть здесь (если, конечно, хочется):

21 декабрь 11:54 | : Культура / Скандалы

Главные новости


Кардиоцентр 1-й городской больницы Архангельска остается кардиоцентром
Хирурги Первой городской: Мы готовы работать в любых условиях, но..

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Декабрь 2020 (257)
Ноябрь 2020 (308)
Октябрь 2020 (307)
Сентябрь 2020 (297)
Август 2020 (292)
Июль 2020 (303)

Деньги


все материалы
«    Декабрь 2020    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20