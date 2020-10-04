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Дело расхитителей культурного наследия на Соловках передано в суд

Главным управлением по расследованию особо важных дел Следственного комитета России завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего руководителя Департамента государственной охраны культурного наследия Министерства культуры Российской Федерации Владимира Цветнова, его заместителя Павла Мосолова,  а также в отношении руководителей компаний, с которыми заключались государственные контракты, Сергея Семикова и Татьяны Магдеевой.  Они  обвиняются в совершении преступления, предусмотренного  ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).


По версии следствия, обвиняемые разработали схему  хищения бюджетных средств при проведении историко-культурных экспертиз объектов культурного наследия Соловецкого архипелага в общей сумме более 19 млн рублей.


В ходе расследования установлено, что Цветнов и Мосолов в течение 2012-2016 годов лоббировали выделение для проведения указанных экспертиз завышенных сумм денежных средств и организовали проведение конкурсных процедур так, чтобы обеспечить победу на торгах и заключение государственных контрактов с компаниями, контролируемыми их знакомыми - Семиковым и Магдеевой.


В результате историко-культурные экспертизы были проведены неуполномоченными лицами, без выезда к местам расположения объектов культурного наследия и с нарушением иных обязательных требований. Несмотря на ненадлежащее качество экспертиз, Цветнов и Мосолов обеспечили их приемку и оплату. Похищенные бюджетные средства соучастники обналичили и распределили между собой.


В ходе расследования у Цветнова и Магдеевой изъято и арестовано имущество в виде денежных средств на сумму около 20 млн рублей, полностью покрывающую размер причиненного преступлениями материального ущерба.


Уголовное дело направлено в Генеральную прокуратуру Российской Федерации для утверждения обвинительного заключения и последующего направления в суд.


21 декабрь 11:24 | : Культура / Скандалы

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