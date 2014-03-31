"Онежское Поморье". Специально для школьников

Дети побывают на побережье Унской губы Белого моря и познакомятся с уникальной северной природой. Они узнают, какое животное поёт под водой, почему дюны — это кошки, как море превратилось в озеро и почему птицы так любят посещать территорию национального парка.
Тур «Заповедный выходной в Онежском Поморье» станет для школьников отличным первым знакомством с миром экологического туризма. Путешествие рассчитано на один день. Группы будут выезжать на автобусе из Архангельска или Северодвинска, а время в дороге занимает всего два–три часа.
Юных гостей встретят сотрудники заповедного дела, расскажут, чем национальный парк отличается от парка и заповедника, оформят детям разрешение на посещение особо охраняемой природной территории и раскроют некоторые секреты своей профессии.
На память участники тура увезут с собой «удостоверения заповедного туриста» и собственноручно изготовленные тёплые поморские сувениры.
В тур может отправиться группа из шести детей и сопровождающего или группа из 14 детей и сопровождающего. Другое количество человек — по согласованию.
Стоимость — 1 500 рублей с человека (сопровождающий бесплатно).
Первый выезд запланирован на 30 января.