Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

"Онежское Поморье". Специально для школьников

Дети побывают на побережье Унской губы Белого моря и познакомятся с уникальной северной природой. Они узнают, какое животное поёт под водой, почему дюны — это кошки, как море превратилось в озеро и почему птицы так любят посещать территорию национального парка.

Тур «Заповедный выходной в Онежском Поморье» станет для школьников отличным первым знакомством с миром экологического туризма. Путешествие рассчитано на один день. Группы будут выезжать на автобусе из Архангельска или Северодвинска, а время в дороге занимает всего два–три часа.

Юных гостей встретят сотрудники заповедного дела, расскажут, чем национальный парк отличается от парка и заповедника, оформят детям разрешение на посещение особо охраняемой природной территории и раскроют некоторые секреты своей профессии.

На память участники тура увезут с собой «удостоверения заповедного туриста» и собственноручно изготовленные тёплые поморские сувениры.

В тур может отправиться группа из шести детей и сопровождающего или группа из 14 детей и сопровождающего. Другое количество человек — по согласованию.

Стоимость — 1 500 рублей с человека (сопровождающий бесплатно).

Первый выезд запланирован на 30 января.

19 декабрь 08:03 | : Культура

Главные новости


Кардиоцентр 1-й городской больницы Архангельска остается кардиоцентром
Хирурги Первой городской: Мы готовы работать в любых условиях, но..

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Декабрь 2020 (237)
Ноябрь 2020 (308)
Октябрь 2020 (307)
Сентябрь 2020 (297)
Август 2020 (292)
Июль 2020 (303)

Деньги


все материалы
«    Декабрь 2020    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20