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Кино возвращается в Архангельск

18 декабря кинотеатр «Мираж Синема» в ТРК «Европарк» возобновляет свою работу. Это единственный кинотеатр из представленной в Архангельске киносети, который оставался закрытым в течение трех месяцев после снятия запрета на работу кинотеатров. 

 Два других кинотеатра под брендом «Мираж Синема», в ТРК «Титан Арена» и ТРЦ «Макси», возобновили свою работу 17 сентября. Кинокомплекс в ТРК «Европарк» всё это время оставался закрытым из-за длительных переговоров с арендодателем. Спустя три месяца обе стороны достигли соглашения для дальнейшей работы. 

 «Мираж Синема» в ТРК «Европарк», как и другие кинотеатры сети, откроется с четким соблюдением всех рекомендаций Роспотребнадзора. В залах выполнена шахматная рассадка. Ограничение заполняемости на киносеанс составляет 50%. Интервалы между фильмами увеличены до 30 мин. После каждого сеанса проводится тщательная уборка залов, территории кинотеатра и дезинфекция всех поверхностей. В фойе нанесена специальная разметка. На территории кинокомплекса в свободном доступе установлены дозаторы с антисептиками. Все сотрудники кинотеатра работают в средствах индивидуальной защиты. При входе в кинотеатр зрителям измерят температуру и попросят надеть маску при её отсутствии. 

 Репертуар кинокомплексов уже радует зрителей Новогодними релизами. Уже сейчас можно погрузиться в атмосферу праздника, посмотрев «Серебряные коньки» и «Комета Галлея». 17 декабря в прокат выйдут долгожданный фильм «Обратная связь» и комедия «Самый Новый Год». А Новый год сеть кинотеатров откроет выходом на экраны семейной сказки «Последний Богатырь: корень зла». 

(кадр из к/ф «Последний Богатырь: корень зла)

 

 

 

18 декабрь 07:19 | : Культура

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