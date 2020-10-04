Кино возвращается в Архангельск

18 декабря кинотеатр «Мираж Синема» в ТРК «Европарк» возобновляет свою работу. Это единственный кинотеатр из представленной в Архангельске киносети, который оставался закрытым в течение трех месяцев после снятия запрета на работу кинотеатров.
Два других кинотеатра под брендом «Мираж Синема», в ТРК «Титан Арена» и ТРЦ «Макси», возобновили свою работу 17 сентября. Кинокомплекс в ТРК «Европарк» всё это время оставался закрытым из-за длительных переговоров с арендодателем. Спустя три месяца обе стороны достигли соглашения для дальнейшей работы.
«Мираж Синема» в ТРК «Европарк», как и другие кинотеатры сети, откроется с четким соблюдением всех рекомендаций Роспотребнадзора. В залах выполнена шахматная рассадка. Ограничение заполняемости на киносеанс составляет 50%. Интервалы между фильмами увеличены до 30 мин. После каждого сеанса проводится тщательная уборка залов, территории кинотеатра и дезинфекция всех поверхностей. В фойе нанесена специальная разметка. На территории кинокомплекса в свободном доступе установлены дозаторы с антисептиками. Все сотрудники кинотеатра работают в средствах индивидуальной защиты. При входе в кинотеатр зрителям измерят температуру и попросят надеть маску при её отсутствии.
Репертуар кинокомплексов уже радует зрителей Новогодними релизами. Уже сейчас можно погрузиться в атмосферу праздника, посмотрев «Серебряные коньки» и «Комета Галлея». 17 декабря в прокат выйдут долгожданный фильм «Обратная связь» и комедия «Самый Новый Год». А Новый год сеть кинотеатров откроет выходом на экраны семейной сказки «Последний Богатырь: корень зла».
(кадр из к/ф «Последний Богатырь: корень зла)