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12 декабря народный театр из Каргополя представляет широкому зрителю спектакль «Самоубийца»

Трансляция видеоверсии спектакля «Самоубийца» по пьесе Н. Эрдмана в исполнении Каргопольского народного театра  начнется 12 декабря в 12 часов   на канале  ютуб областного  Дома народного творчества, а также  социальной сети ВКонтакте.  
 
В 2020 году народный театр Каргопольского культурного центра в числе 20 – ти  российских коллективов стал  победителем Всероссийского фестиваля-конкурса любительских творческих коллективов  в рамках национального проекта «Культура» в номинации «Культура – это мы!». 

Организаторы конкурса – Министерство культуры Российской Федерации и  Государственный Российский Дом народного творчества имени В.Д. Поленова. 
 
На Всероссийском фестивале самодеятельный театральный  коллектив из Архангельской области  представил  спектакль «Самоубийца» по пьесе Николая Эрдмана. Из 72 – х участников театральной номинации жюри выбрало Каргопольский театр.  
По словам руководителя народного театра Ирины Ромшиной выход в финал и победа в таком  престижном конкурсе были для них «полной неожиданностью». 

  «На грантовую  поддержку мы планируем приобрести головные микрофоны для всего состава народного театра для  постановок музыкальных спектаклей и на открытых площадках. Также новейшее световое оборудование, сценическую мебель, костюмы, обувь, парики для новых спектаклей классического репертуара», - рассказала режиссер  Каргопольского народного театра Ирина Ромшина 

В репертуаре трупы пьесы для детей и взрослых, произведения зарубежной и русской классики, современных авторов. Каргопольские артисты - неоднократные победители областного фестиваля народных театров и театральных коллективов «Театральные встречи». 
 
Спектакль «Самоубийца» по пьесе Николая Эрдмана был  поставлен художественным руководителем коллектива Ириной Ромшиной в 2019 году. В нём занято  12 самодеятельных актеров. «В этой пьесе, написанной Эрдманом почти сто лет назад,  - рассказывает Ирина Александровна, - меня взволновала тема маленького человека, сострадания, уважения  и любви к ближнему. Надеюсь, что посмотрев наш спектакль, кто-то узнает себя в героях пьесы, задумается и поразмышляет».  


 12 декабря в 12:00 смотрите трансляцию спектакля «Самоубийца» по пьесе Николая Эрдмана в исполнении Каргопольского народного театра на видеоканале ютюб и социальной группе Вконтакте Дома народного творчества Архангельской области.

Переход по ссылкам:
- видео канал ютюб Дома народного творчества Архангельской области https://www.youtube.com/channel/UCbp1bJQBkqT_Q3DB66gw6OA
-на странице группы ВКонтакте Дома народного творчества Архангельской области https://vk.com/club195329298

 

Справка:

Мастер-класс – концерт: спектакль «Самоубийца» по пьесе Н. Эрдмана  народного самодеятельного коллектива «Каргопольский народный театр» – лауреата Всероссийского фестиваля-конкурса любительских творческих коллективов в рамках национального проекта «Культура», подпроект «Творческие люди», в номинации «Культура – это мы» за 2020 год. 

 
На проведение нацпроекта «Культура» выделено 113,5 миллиардов рублей. В него входят три федеральные программы: «Культурная среда», «Творческие люди», «Цифровая культура». Проект направлен на сохранение нематериального культурного наследия народов России и поддержку творческих инициатив талантливых детей и молодежи.  
  

11 декабрь 07:25 | : Культура

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