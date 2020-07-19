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Юные архангельские правонарушители сняли кино про себя (видео)

При содействии Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, совместно с Союзом журналистов России и Детским творческим объединением ЮНПРЕСС в России уже в одиннадцатый раз проходит конкурс журналистских работ.    Свои силы в нем решили попробовать подростки, находящиеся в воспитательной колонии УФСИН России по Архангельской области (п. Талаги, Приморский район).

В этом году оргкомитетом конкурса подтверждена возможность участия несовершеннолетних, отбывающих наказание в воспитательных колониях уголовно- исполнительной системы, в номинации "Работа над ошибками". Журналисты АВК в студии кабельного телевидения создали свой материал под названием "Я смогу".

Авторы ролика на примере опыта одного из воспитанников повествуют о причинах и событиях, способствующих тому, что несовершеннолетний оказывается вовлеченным в преступную деятельность и  оказывается в местах лишения свободы. Герой  даёт понять зрителю, насколько важно для подростка быть услышанным. И именно здесь в колонии после бесед и участливого внимания сотрудников в его душе происходит перелом. Мальчишка осознает свои ошибки, стремится их исправить и наверстать упущенное время.  За время нахождения в воспитательной колонии он учится в школе, получает профессиональное образование, активно принимает участие в спортивных мероприятиях и становится лучшим спортсменом в АВК. За годы, проведенные за высоким забором,  он кардинально изменяет свои взгляды, вопреки сложившимся стереотипам о трудных подростках, ради собственного саморазвития и счастливой жизни после освобождения. Теперь его жизненный девиз "Я смогу".

Работу подростков Архангельской воспитательной колонии передадут в региональный оргкомитет конкурса.

23 сентябрь 11:43 | : Культура

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