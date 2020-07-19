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На Маргаритинской ярмарке пройдут мастер-классы народных промыслов

С 24 по 27 сентября в Архангельске в рамках культурной программы XIX  торговой Маргаритинской ярмарки на территории Петровского парка  распахнет свои ворота «Мастеровой дворик».  В программе   выставка – продажа изделий и эксклюзивные мастер – классы от поморских ремесленников для всех желающих.

Культурную программу Маргаритинской ярмарки невозможно представить себе без искусных мастеров традиционных северных промыслов, народных умельцев декоративно-художественного творчества. Архангельская область славится своими мастерами ручного труда, которые бережно сохраняют и преумножают  народную культуру Русского Севера.

Спектр видов народно-прикладного творчества Русского Севера необычайно разнообразен. К ним относятся:  вязание на спицах, северная вышивка, народная кукла, лоскутное шитье, ткачество, роспись по дереву, гончарное дело, глиняная игрушка, северная козуля и пряник. Настоящий мастер  не повторяется в своих работах, старается  привнести красоту в каждую вещь, не нарушить традиций, и в тоже время сделать изделие пригодное в быту.

В дни Маргаритинки в Петровском парке на выставке – продаже свои изделия  представят более 80 народных умельцев, мастеров  декоративно-прикладного искусства. 23 из них с 25 по 27 сентября проведут творческие «уроки» для детей и взрослых.
Овладеть первыми навыками северных ремесел можно будет, зайдя  в специально оборудованный купольный шатер, установленный в парке. Здесь  народные мастера, сменяя друг друга,  будут принимать всех желающих на мастер-классы. Количество человек в группе ограничено.
Занятия бесплатные, с программой можно познакомиться на сайте Дома народного творчества -

25 сентября  с 12:00  до 15:30 мастера из Архангельска, Устьянского, Коношского, Онежского, Красноборского, Вилегодского районов приглашают детей и взрослых  на мастер-классы  по валянию, изготовлению «шаркунка» из бересты, северной куклы, по уфтюжской росписи, сувенирным уледочкам (обувь), росписи деревянного магнитика.

26 сентября с 14:00 до 15:00  вас ждут  мастера из Верхней Тоймы, Северодвинска,
Каргополя, Новодвинска, Котласа и Вельского района. Если вас  интересует плетение из бересты, текстильная бижутерия, верховая набойка,  изготовление керамики и народной куклы, каргопольской игрушки, олонецкой и пучужской росписи,  примите участие в этих мастер-классах.

27 сентября с 12:00 до 14:00 занятия  по по мезенской росписи, свободно-кистевой росписи, плетению браслета  из бересты, народной кукле, верховой набойке проведут для вас мастера из Вельского, Няндомского, Пинежского районов.

26 сентября  в 13 часов опытные  народные мастера продемонстрируют  свое умение на показательных мастер-классах. Сборку и разборку ушата  покажет Василий Ануфриев из  Мезенского района. Прядение пряжи на прялке проведу т пинежанки Людмила  и Лидия Антропова. Изготовление знаменитой щепной «Птицы счастья» продемонстрирует зрителям  Николай Григорьев из Пинежского района.

  

22 сентябрь 16:29 | : Культура

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