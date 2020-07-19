На Маргаритинской ярмарке пройдут мастер-классы народных промыслов

С 24 по 27 сентября в Архангельске в рамках культурной программы XIX торговой Маргаритинской ярмарки на территории Петровского парка распахнет свои ворота «Мастеровой дворик». В программе выставка – продажа изделий и эксклюзивные мастер – классы от поморских ремесленников для всех желающих.
Культурную программу Маргаритинской ярмарки невозможно представить себе без искусных мастеров традиционных северных промыслов, народных умельцев декоративно-художественного творчества. Архангельская область славится своими мастерами ручного труда, которые бережно сохраняют и преумножают народную культуру Русского Севера.
Спектр видов народно-прикладного творчества Русского Севера необычайно разнообразен. К ним относятся: вязание на спицах, северная вышивка, народная кукла, лоскутное шитье, ткачество, роспись по дереву, гончарное дело, глиняная игрушка, северная козуля и пряник. Настоящий мастер не повторяется в своих работах, старается привнести красоту в каждую вещь, не нарушить традиций, и в тоже время сделать изделие пригодное в быту.
В дни Маргаритинки в Петровском парке на выставке – продаже свои изделия представят более 80 народных умельцев, мастеров декоративно-прикладного искусства. 23 из них с 25 по 27 сентября проведут творческие «уроки» для детей и взрослых.
Овладеть первыми навыками северных ремесел можно будет, зайдя в специально оборудованный купольный шатер, установленный в парке. Здесь народные мастера, сменяя друг друга, будут принимать всех желающих на мастер-классы. Количество человек в группе ограничено.
Занятия бесплатные, с программой можно познакомиться на сайте Дома народного творчества -
25 сентября с 12:00 до 15:30 мастера из Архангельска, Устьянского, Коношского, Онежского, Красноборского, Вилегодского районов приглашают детей и взрослых на мастер-классы по валянию, изготовлению «шаркунка» из бересты, северной куклы, по уфтюжской росписи, сувенирным уледочкам (обувь), росписи деревянного магнитика.
26 сентября с 14:00 до 15:00 вас ждут мастера из Верхней Тоймы, Северодвинска,
Каргополя, Новодвинска, Котласа и Вельского района. Если вас интересует плетение из бересты, текстильная бижутерия, верховая набойка, изготовление керамики и народной куклы, каргопольской игрушки, олонецкой и пучужской росписи, примите участие в этих мастер-классах.
27 сентября с 12:00 до 14:00 занятия по по мезенской росписи, свободно-кистевой росписи, плетению браслета из бересты, народной кукле, верховой набойке проведут для вас мастера из Вельского, Няндомского, Пинежского районов.
26 сентября в 13 часов опытные народные мастера продемонстрируют свое умение на показательных мастер-классах. Сборку и разборку ушата покажет Василий Ануфриев из Мезенского района. Прядение пряжи на прялке проведу т пинежанки Людмила и Лидия Антропова. Изготовление знаменитой щепной «Птицы счастья» продемонстрирует зрителям Николай Григорьев из Пинежского района.