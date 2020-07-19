Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Что в этом году нам спляшет Маргаритинка?

С 24 по 27 сентября в Архангельске на территории Петровского парка, на площадках перед городскими домами культуры  будет шумно и весело. В рамках  XIX  торговой Маргаритинской ярмарки здесь выступят фольклорные  творческие коллективы Архангельской области, артисты  из Череповца и города Воскресенск Московской  области. Свои изделия представят поморские  мастера и ремесленники.

В этом году культурная программа  торговой Маргаритинской ярмарки из-за эпидемиологической ситуации пройдет на открытых, уличных  площадках.

Дом народного творчества подготовил обширную  праздничную программу для жителей и гостей города. В течение четырех дней  в Петровском парке  будут проходить народные  гуляния, игры, мастер-классы, выступления артистов.

 

В мероприятиях культурной программы  выступят представители 22 районов Архангельской области.

25 сентября в 13 часов в Выставочном центре «Норд – Экспо» состоится официальное открытие XIX Маргаритинской ярмарки с участием народного  ансамбля песни и пляски «Сиверко», коллективов из  городов Череповца Вологодской  и  Воскресенска Московской области.

 

25 сентября в 15 часов на территории городского Петровского парка  стартует марафон  творческих делегаций Поморья. Это возможность увидеть во всем многообразии искусство народных самодеятельных коллективов,  академических и фольклорных  хоров, хореографических ансамблей, театров, словом,  всех, кто сохраняет и развивает  традиционную культуру Русского Севера. Из Устьян приедут гармонисты, из Красноборска несколько хореографических ансамблей, пинежане  готовят программу  «Тебя, родное Пинежье, мы славим и поем».

 

26 сентября в 13.00 часов у театра драмы им. М. В. Ломоносова запланировано праздничное открытие торговых  ворот и культурной программы Маргаритинской ярмарки.

Творческие коллективы  из Архангельской области,  театр ростовых кукол «Софит» из Московской области, артель кулачных бойцов  «Буза» из Череповца ждут взрослых и детей   на интерактивных  площадках.

Коллектив "Артель кулачных бойцов  «Буза» приготовил для архангелогородцев  много сюрпризов. Зрителей встретит воин в настоящих средневековых доспехах. Любой желающий сможет примерить элементы доспехов и вооружения, получить яркие впечатления  и фото на память. Игровая площадка для детей и молодежи с веселыми играми, забавами и даже сражением безопасным оружием  порадуют всех без исключения.

Невероятные и зрелищные  трюки бойцы «Бузы» продемонстрируют в силовом представлении. «Мы будем жонглировать гирями и бревнами, плясать с ним вприсядку, делать с ними небывалые трюки, гнуть металлические пруты руками и зубами и даже поднимем человека тоже одними зубами», - рассказывает основатель артели Григорий Базлов.

Череповецкие богатыри приглашают всех желающих попробовать себя в роли звонаря на площадке «Колокольная звонница», а изготовить памятное изделие из металла, разгадать кузнечные загадки, постучать по наковальне можно будет в настоящей кузнице.

На сцене перед  театром драмы им. М. В. Ломоносова театр ростовых кукол "Софит" из города  Воскресенск Московской  области  покажет веселый спектакль для детей и взрослых «Сударыня Ярмарка». В Архангельск коллектив привезёт 40 ростовых  кукол.

 

На ярмарочные забавы с Няном и Мамонихой приглашает горожан коллектив из Няндомы. Онежский Дом культуры  соберет юных  горожан  на игровую  площадку «Гуляем - играем».

Устьянский район  проведет  мастер-класс по танцам «Яблочко» и «Коробочка».

 

26 сентября в 18.00  на площади перед Архангельским театром драмы состоится праздничный концерт известного в России музыкального коллектива – концертного оркестра духовых инструментов «Классик-модерн бэнд» из Вологды. За 25 лет своего существования духовой оркестр стал музыкальным символом Вологды и имеет  солидный багаж творческих достижений. «Мы играем любую музыку: и классическую, и современную, ту, которая прошла испытание временем, которая обладает художественными достоинствами», - рассказывает художественный руководитель оркестра духовых инструментов «Классик-модерн бэнд» Виктор Кочнев.

26 сентября 22 народных и фольклорных хоров  области примут участие в  фестивале  «А песня русская жива». Среди участников прославленные  народные хоры из Онеги, Каргополя, Лешуконья, поселка Шалакуши Няндомского района.


В рамках культурной программы  19-ой Маргаритинской ярмарки 27 сентября  пройдет региональный смотр – конкурс «Маргаритинские смотрины» с целью  присвоения и подтверждения звания «Народный самодеятельный коллектив», «Образцовый художественный коллектив» Архангельской области.

Каждое выступление оценит  профессиональная комиссия, которая подготовит экспертное заключение о художественном уровне коллектива. Однако, лучшей наградой для самодеятельных артистов будут  аплодисменты, поддержка  и  праздничное настроение зрителей.

 

С 24 по 27 сентября на территории парка  развернется  выставка – продажа «Мастеровой дворик». Более 80 ремесленников,  мастеров  народных художественных промыслов  не только представят  свое  творчество, но и обучат всех желающих премудростям ручного труда на многочисленных мастер-классах по керамике, северной росписи, ткачеству, кружевоплетению, изготовлению  традиционной куклы, плетению и вышивке.

С 25 по 27 сентября на площадках города также пройдут праздничные программы с участием  фольклорных коллективов Архангельской области:

25 сентября  с 15:00  до  18:00 перед зданием культурного центра «Северный» - развлекательная  программа «Северная ярмарка».

26 сентября  с 15:00 до 18:00  перед зданием культурного центра «Соломбала-Арт» - программа «Ярмарочный балаганчик». 

27 сентября  с 12:00 до 15:00  перед зданием Ломоносовского Дворца культуры -  народное гуляние «Ярмарка талантов».  

27 сентября с 13:00 до 16:00  перед зданием Исакагорско - Цигломенского  культурного  центра - народное гуляние «Яркая ярмарка».

25 и 26 сентября  на базе музея художественного освоения Арктики им. А.А. Борисова пройдет семинар-практикум «Продвижение без бюджета: инструменты, особенности, тренды» с участием специалистов федерального проекта PRO.Культура.РФ 


Вход на все мероприятия на территории Петровского парка, других городских площадок с 24 по 27 сентября свободный.

Из-за погодных условий возможны изменения в программе. Следите за новостями   на сайте Дома народного творчества (dnt-arh.ru) или в группе ВКонтакте  (vk.com/club195329298).


Организаторы просят соблюдать ограничительные, санитарные  меры и масочный режим. Берегите свое здоровье и здоровье других людей.

Справки  по  телефону (8-818-2)  21-40-43, 21-40-42
Дом народного творчества Архангельской области.

 

16 сентябрь 14:26 | : Культура

Главные новости


«Мы не хотим потерять своё кино». Разговор о будущем кинофестиваля Arctic Open
Архангельский депутат Госдумы станет ненецким сенатором
все видео

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Сентябрь 2020 (171)
Август 2020 (292)
Июль 2020 (303)
Июнь 2020 (303)
Май 2020 (296)
Апрель 2020 (299)

Деньги


все материалы
«    Сентябрь 2020    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20