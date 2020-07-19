Что в этом году нам спляшет Маргаритинка?

С 24 по 27 сентября в Архангельске на территории Петровского парка, на площадках перед городскими домами культуры будет шумно и весело. В рамках XIX торговой Маргаритинской ярмарки здесь выступят фольклорные творческие коллективы Архангельской области, артисты из Череповца и города Воскресенск Московской области. Свои изделия представят поморские мастера и ремесленники.
В этом году культурная программа торговой Маргаритинской ярмарки из-за эпидемиологической ситуации пройдет на открытых, уличных площадках.
Дом народного творчества подготовил обширную праздничную программу для жителей и гостей города. В течение четырех дней в Петровском парке будут проходить народные гуляния, игры, мастер-классы, выступления артистов.
В мероприятиях культурной программы выступят представители 22 районов Архангельской области.
25 сентября в 13 часов в Выставочном центре «Норд – Экспо» состоится официальное открытие XIX Маргаритинской ярмарки с участием народного ансамбля песни и пляски «Сиверко», коллективов из городов Череповца Вологодской и Воскресенска Московской области.
25 сентября в 15 часов на территории городского Петровского парка стартует марафон творческих делегаций Поморья. Это возможность увидеть во всем многообразии искусство народных самодеятельных коллективов, академических и фольклорных хоров, хореографических ансамблей, театров, словом, всех, кто сохраняет и развивает традиционную культуру Русского Севера. Из Устьян приедут гармонисты, из Красноборска несколько хореографических ансамблей, пинежане готовят программу «Тебя, родное Пинежье, мы славим и поем».
26 сентября в 13.00 часов у театра драмы им. М. В. Ломоносова запланировано праздничное открытие торговых ворот и культурной программы Маргаритинской ярмарки.
Творческие коллективы из Архангельской области, театр ростовых кукол «Софит» из Московской области, артель кулачных бойцов «Буза» из Череповца ждут взрослых и детей на интерактивных площадках.
Коллектив "Артель кулачных бойцов «Буза» приготовил для архангелогородцев много сюрпризов. Зрителей встретит воин в настоящих средневековых доспехах. Любой желающий сможет примерить элементы доспехов и вооружения, получить яркие впечатления и фото на память. Игровая площадка для детей и молодежи с веселыми играми, забавами и даже сражением безопасным оружием порадуют всех без исключения.
Невероятные и зрелищные трюки бойцы «Бузы» продемонстрируют в силовом представлении. «Мы будем жонглировать гирями и бревнами, плясать с ним вприсядку, делать с ними небывалые трюки, гнуть металлические пруты руками и зубами и даже поднимем человека тоже одними зубами», - рассказывает основатель артели Григорий Базлов.
Череповецкие богатыри приглашают всех желающих попробовать себя в роли звонаря на площадке «Колокольная звонница», а изготовить памятное изделие из металла, разгадать кузнечные загадки, постучать по наковальне можно будет в настоящей кузнице.
На сцене перед театром драмы им. М. В. Ломоносова театр ростовых кукол "Софит" из города Воскресенск Московской области покажет веселый спектакль для детей и взрослых «Сударыня Ярмарка». В Архангельск коллектив привезёт 40 ростовых кукол.
На ярмарочные забавы с Няном и Мамонихой приглашает горожан коллектив из Няндомы. Онежский Дом культуры соберет юных горожан на игровую площадку «Гуляем - играем».
Устьянский район проведет мастер-класс по танцам «Яблочко» и «Коробочка».
26 сентября в 18.00 на площади перед Архангельским театром драмы состоится праздничный концерт известного в России музыкального коллектива – концертного оркестра духовых инструментов «Классик-модерн бэнд» из Вологды. За 25 лет своего существования духовой оркестр стал музыкальным символом Вологды и имеет солидный багаж творческих достижений. «Мы играем любую музыку: и классическую, и современную, ту, которая прошла испытание временем, которая обладает художественными достоинствами», - рассказывает художественный руководитель оркестра духовых инструментов «Классик-модерн бэнд» Виктор Кочнев.
26 сентября 22 народных и фольклорных хоров области примут участие в фестивале «А песня русская жива». Среди участников прославленные народные хоры из Онеги, Каргополя, Лешуконья, поселка Шалакуши Няндомского района.
В рамках культурной программы 19-ой Маргаритинской ярмарки 27 сентября пройдет региональный смотр – конкурс «Маргаритинские смотрины» с целью присвоения и подтверждения звания «Народный самодеятельный коллектив», «Образцовый художественный коллектив» Архангельской области.
Каждое выступление оценит профессиональная комиссия, которая подготовит экспертное заключение о художественном уровне коллектива. Однако, лучшей наградой для самодеятельных артистов будут аплодисменты, поддержка и праздничное настроение зрителей.
С 24 по 27 сентября на территории парка развернется выставка – продажа «Мастеровой дворик». Более 80 ремесленников, мастеров народных художественных промыслов не только представят свое творчество, но и обучат всех желающих премудростям ручного труда на многочисленных мастер-классах по керамике, северной росписи, ткачеству, кружевоплетению, изготовлению традиционной куклы, плетению и вышивке.
С 25 по 27 сентября на площадках города также пройдут праздничные программы с участием фольклорных коллективов Архангельской области:
25 сентября с 15:00 до 18:00 перед зданием культурного центра «Северный» - развлекательная программа «Северная ярмарка».
26 сентября с 15:00 до 18:00 перед зданием культурного центра «Соломбала-Арт» - программа «Ярмарочный балаганчик».
27 сентября с 12:00 до 15:00 перед зданием Ломоносовского Дворца культуры - народное гуляние «Ярмарка талантов».
27 сентября с 13:00 до 16:00 перед зданием Исакагорско - Цигломенского культурного центра - народное гуляние «Яркая ярмарка».
25 и 26 сентября на базе музея художественного освоения Арктики им. А.А. Борисова пройдет семинар-практикум «Продвижение без бюджета: инструменты, особенности, тренды» с участием специалистов федерального проекта PRO.Культура.РФ
Вход на все мероприятия на территории Петровского парка, других городских площадок с 24 по 27 сентября свободный.
Из-за погодных условий возможны изменения в программе. Следите за новостями на сайте Дома народного творчества (dnt-arh.ru) или в группе ВКонтакте (vk.com/club195329298).
Организаторы просят соблюдать ограничительные, санитарные меры и масочный режим. Берегите свое здоровье и здоровье других людей.
Справки по телефону (8-818-2) 21-40-43, 21-40-42
Дом народного творчества Архангельской области.