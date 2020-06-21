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В Архангельске экс-глава Минкульта призвал студентов смотреть до конца всякую лабуду

Такой совет дал на встрече со студентами САФУ Владимир Мединский, отвечая на вопрос, почему при в стране снимается такое количество низкопробных фильмов на военную тематику. В пример был приведен кинобоевик «Т-34», собравший неплохую кассу, но прохладно встреченный кинокритиками и историками.

Бывший министр культуры, при правлении которого в отечественном кинематографе махровым цветом расцвела патриотическая тематика, грудью встал на защиту «Т-34», к производству которого он имел непосредственное отношения, приведя в пример западную кинопродукцию такой же тематики, на его вкус еще более низкопробную.

- А уж про международное кино и говорить нечего. Таких фильмов там миллион, гораздо менее реалистичных, чем «Т-34».

Он же походя не преминул пнуть артхаус, в котором «вообще никто ничего не понимает и смотреть не идет» (ну, чисто Хрущев), а доморощенным критикам посоветовал следующее:

— Что делать, чтобы фильмов, которые вам не нравятся, не было? Есть один выход — не смотрите это кино. Вас же никто не заставляет, билет не покупайте. Телевизор срочно выключайте, когда он вам не нравится. Пишите письма возмутительные. Раньше в партком писали, а сейчас сами знаете куда. В паблик выкладывайте, на «Кинопоиск» ваше возмущение. У нас сейчас отдельный жанр появился творчества, у нас же каждый блогер — писатель, «не смотрел, но осуждаю». Прежде чем писать что-то возмутительное, вы всё-таки досмотрите до конца, может, передумаете.

Остаётся надеяться, что только что побывавшая в Архангельске действующий министр культуры Ольга Любимова придерживается иных взглядов на кинематограф… все-таки, профессионал. Кстати, они у нас хоть чаю попили вместе?..

 

11 сентябрь 15:12 | : Культура / Скандалы

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