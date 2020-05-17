В Архангельске незрячие люди смогут прикоснуться к искусству

Такова цель круглого стола «Искусство без барьеров», который 2 и 3 октября проводит Поморский культурный фонд «Берегиня» и Северный Арктический федеральный университет имени М.В. Ломоносова.
Круглый стол для специалистов театров, музеев, кинотеатров, библиотек, домов культуры, НКО Архангельской области – второе событие образовательной программы, которую Поморский культурный фонд «Берегиня» при поддержке регионального Министерства культуры организует в рамках проекта «Международный кинофестиваль стран Арктики ARCTIC OPEN».
Вот уже три года в Архангельске в дни проведения международного кинофестиваля на социальной площадке в САФУ проходят показы фестивальных фильмов с сурдопереводом и тифлокомментированием. Люди с проблемами здоровья не просто могут смотреть новые киноработы, но и встречаются с режиссерами и актерами.
В этом году организаторы совместно с преподавателями САФУ решили привлечь внимание к вопросам доступности культурной среды для слепых и слабовидящих людей, возможности их социализации средствами искусства. На публичное обсуждение эта тема выносится в регионе впервые.
Цель организаторов познакомить работников областных учреждений культуры с лучшими практиками тифлокомментирования в различных областях искусства, обменяться опытом, приблизиться к решению этой проблемы.
Спикерами круглого стола выступят специалисты по тифлокомментированию из Москвы и Омска — сотрудники компаний «Альба Мультимедиа» и «Руфилмс», которые имеют многолетний опыт создания тифлокомментариев к фильмам, преподаватели и ученые Мурманского Арктического государственного университета, Омского государственного университета им. Ф.М. Достоевского, САФУ им. М.В. Ломоносова.
В программе круглого стола состоится онлайн презентация тифло-выставки «Чувство живописи», арт-центра «Красный» г. Новосибирск, знакомство с первым опытом введения услуги тифлокомментирования в Архангельском театре драмы им. М.В. Ломоносова.
Участники встречи смогут посетить показ документального фильма с тифклокомментированием «Дети Грота» и творческую встречу с режиссером Виктором Скубеем. Фильм рассказывает о школе-интернате № 1 имени К. К. Грота г. Санкт-Петербурга – первом и старейшем в России учебном заведении для слепых детей, в котором сегодня обучаются 370 воспитанников с нарушениями зрения.
На двухдневный круглый стол «Искусство без барьеров» приглашаются руководители учреждений культуры, образования, музеев, кинозалов, библиотек, театров, работники социальных служб, НКО Архангельской области.
Участие бесплатное. Приглашается пресса. Регистрация на семинар обязательна - https://bereginya.timepad.ru/event/1423847/
Мероприятие состоится с учётом санитарно-эпидемиологической ситуации в регионе — все форматы событий будут согласованы с Управлением Роспотребнадзора по Архангельской области. Планируется онлайн-трансляция.
Информация на сайте - https://www.arctic-open.com/ , http://fbereginya.com/
e-mail: arctic.kinofest@gmail.com
Группа ВКонтакте - https://vk.com/arctic_open_kinofest