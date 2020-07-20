Образовательный семинар ARCTIC OPEN: как делать кино без бюджета

«Продвижение без бюджета: инструменты, особенности, тренды». Так называется межрегиональный двухдневный семинар – практикум, который пройдет в Архангельске 25-26 сентября в рамках образовательной программы кинофестиваля Arctic open 2020.
Масштабная и насыщенная программа семинара будет полезна и интересна как руководителям, менеджерам, преподавателям, специалистам, работающим в сфере культуры и образования, в молодежных, творческих объединениях, так и тем, кто трудится в некоммерческом секторе и малом бизнесе.
«Социальные сети, мультимедийные технологии, креативные навыки — сегодня это часть современной культуры, - рассказывает о предстоящей учебе директор Поморского культурного фонда «Берегиня» Тамара Статикова, - и этими инструментами надо уметь грамотно распорядиться. В период работы в онлайне эта тема особенно актуальна для поселковых домов культуры, библиотек, музеев, районных творческих центров, клубов и центров дополнительного образования
Архангельской области».
Идея фонда «Берегиня» была поддержана грантом Губернатора Архангельской области на реализацию проектов регионального значения в сфере культуры и искусства в 2020 году для НКО. Семинар будет подготовлен и проведен в партнерстве с Центром социальных инноваций (ЦСИ Архангельск) - победителем конкурса «Поддержка центров социальных инноваций» программы «Эффективная филантропия» Благотворительного Фонда Владимира Потанина, открытый на базе государственного музейного объединения «Художественная культура Русского Севера».
Основными ведущими двухдневного семинара «Продвижение без бюджета» выступят специалисты федерального проекта PRO.Культура.РФ из Москвы и Белгорода. Они расскажут о том, как культурным учреждениям быть готовым к онлайну – как перейти в интернет и даже выиграть от этого. Ведение социальных сетей, рассылка, понятный рассказ о событиях вашего учреждения – всё то, без чего сложно представить работу любого коллектива, особенно в сфере культуры.
«Федеральный проект «PRO.Культура.РФ» уже более пяти лет поддерживает профессионалов отрасли культуры, проводя бесплатные вебинары и интенсивы по продвижению учреждений в сети, разрабатывая методические пособия и помогая разобраться в новых трендах в сфере интернет-маркетинга.
Ключевые задачи предстоящего семинара в Архангельской области - помочь специалистам сформировать стратегию развития продвижения своего учреждения культуры в интернет-пространстве, найти общий язык с аудиторией социальных сетей, заинтересовать своих потенциальных посетителей, используя современные форматы коммуникации», - рассказали специалисты проекта «PRO.Культура.РФ».
Больше практики и разбора конкретных задач реальных культурных, творческих учреждений – под таким девизом пройдут два дня семинара.
Участники обсудят основные ошибки ведения сообщества в соцсети, научат проводить аудит страницы учреждения, вести трансляции, правильно выстраивать работу со СМИ, делать анонсы мероприятий так, чтобы их хотелось посетить. Участникам расскажут, как работать с аудиторией по ту сторону экрана. Кто они – онлайн зрители?
С лекциями и практическими заданиями перед участниками практикума выступят спикеры:
Кучирка Оксана Владимировна - координатор федеральных и региональных проектов в сфере культуры («Культура.РФ», «Культурный регион», афиша 2DO2GO)
Рудакова Юлия Анатольевна - руководитель проекта «PRO.Культура.РФ»
Кудинова Ольга Олеговна - куратор просветительских проектов в сфере культуры («PRO.Культура.РФ», «Культурный регион»)
Семинар пройдёт 25-26 сентября в Музее художественного освоения Арктики им. А.А. Борисова в Центре социальных инноваций в сфере культуры
(ЦСИ Архангельск), по адресу: г. Архангельск, улица Поморская, д.3
Практический семинар «Продвижение без бюджета: инструменты, особенности, тренды» открывает образовательную программу в рамках Международного кинофестиваля стран Арктики Arctic open 2020. Следующий пройдет в начале октября. Круглый стол «Искусство без барьеров» будет посвящен использованию услуги тифлокомментирования в театрах, музеях, библиотеках, кинозалах, домах культуры. Опытом поделятся специалисты из Мурманска, Москвы, Новосибирска, Санкт-Петербурга, Архангельска.
Мероприятие состоится с учётом санитарно-эпидемиологической ситуации в регионе — все форматы событий будут согласованы с Управлением Роспотребнадзора по Архангельской области.
Зарегистрироваться на семинар — практикум «Продвижение без бюджета: инструменты, особенности, тренды», познакомиться с условиями и программой можно по ссылке - csiarkhangelsk.timepad.ru/event/1408071/
Количество мест ограничено.