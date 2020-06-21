Снимает Гернет: Навые киногерои "Русской Арктики - белые медведи

В национальном парке "Русская Арктика" стартовали съёмки уникальной документальной картины о белых медведях "Медвежий угол". Фильм расскажет о работе российских учёных в Арктике и многолетнем изучении краснокнижного полярного медведя на заповедных архипелагах Земля Франца-Иосифа и Новая Земля. Картину снимают на средства гранта Русского географического общества.
Фильм рассчитан на широкую аудиторию, авторы картины считают, что в первую очередь необходимо снять фильм для подрастающего поколения.
«Фильм о жизни белого медведя в российской Арктике станет частью просветительского проекта «Арктиковедение», который стартовал два года назад изданием учебника об Арктике для начальных классов средней школы, а теперь это уже целый комплекс учебно-методических и образовательных программ для детей», – рассказал директор национального парка «Русская Арктика» Александр Кирилов.
Режиссёром фильма "Медвежий угол" стала журналист, документалист, пресс-секретарь национального парка "Русская Арктика" Марина Меньшикова. Идею картины режиссёру подсказал заместитель директора национального парка "Русская Арктика" по научной работе, кандидат биологических наук Иван Мизин.
«Отправной точкой в нашем проекте стал документальный фильм 1969 года «На родине белых медведей» режиссера Б. Крамаренко. Автором сценария и главным экспертом в ленте выступает учёный, который первым заговорил еще в конце прошлого века об уникальности архипелагов Земля Франца-Иосифа и Северного острова Новой Земли, советский биолог Савва Успенский, –объясняет автор фильма «Медвежий Угол», главный специалист по связям с общественностью национального парка «Русская Артика» Марина Меньшикова, – «Мечта Успенского воплотилась в жизнь: в России уже более десяти лет эти земли являются природоохранными территориями, и на них продолжаются научные работы, которые заложил именно Успенский, в частности, изучение белого медведя».
В конце июля экспедиция национального парка «Русская Арктика» отправилась на ООПТ, где на мысе Желания остался оператор, режиссер монтажа Максим Перваков.
«В Арктике я пробуду до середины сентября, за два месяца на Новой Земле планирую собрать материал для дальнейшей работы над фильмом, –делится планами Максим Перваков, – «Медведи будто бы почувствовали, что я приехал их снимать: каждый день приходят к нашему стационару новые особи, ведут себя как дети, играют между собой, выясняют отношения, будто бы позируют. Последний забавный случай случился буквально накануне: два медведя по очереди пытались просунуть морды сквозь ограждение и протиснуться к нашей базе. Мы сняли их удивленные и немного обиженные мордочки на камеру, это действительно везение».
Во второй половине августа на мысе Желания стартуют научные работы по мониторингу белого медведя, их возглавит эксперт фильма, к.б.н., старший научный сотрудник Института проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова РАН Илья Мордвинцев. С командой учёных биолог проведёт ряд исследований полярного медведя, на самок планируется установить спутниковые ошейники.
Вообще, мониторинг вида проводится на территории Парка ежегодно. Непрерывность исследований обеспечивает более полную картину происходящих с животными изменений.
В картине «Медвежий Угол» вторым оператором стал специалист отдела экологического просвещения и туризма Парка, фотограф дикой природы Николай Гернет. Он также отправился на ООПТ, но уже в составе экспедиции Северного флота при поддержке Русского географического общества.
«В этом году на Новой Земле много медведей. Я планирую снять животных в интересных локациях. Особенно мне интересна Карская сторона острова, там должно быть больше льда, а это естественная среда обитания Царя Арктики. Несмотря на большую практику, белых медведей можно снимать бесконечно», – поделился оператор Николай Гернет
Добавим, сьемки фильма не ограничатся лишь Южным кластером Парка «Русская Арктика», Новой Землей, а продолжатся уже весной следующего года на архипелаге Земля Франца-Иосифа, в Северном кластере ООПТ.
«Большие надежды наша команда возлагает на работу учёных на острове Земля Александры на ЗФИ, в весенний период, – комментирует автор фильма «Медвежий Угол» Марина Меньшикова, – В апреле традиционно медведицы выводят своих медвежат из берлог. Эти кадры самые ценные: процесс знакомства с большим миром, первые шаги: нам повезет, если удастся запечатлеть это и показать всем в нашем фильме».