Кенозерье предлагает сервис нового уровня

Гостиницы и гостевые дома Кенозерского национального парка проходят классификацию. На этой неделе специалисты заключили, что 14 объектов, в которых могут остановиться гости Кенозерья, полностью соответствуют федеральным стандартам. Оценка остальных мест размещения пройдёт в декабре.
Парк заявляет свои гостиницы и гостевые дома в категории «без звёзд», однако комиссия отметила, что кенозерские интерьеры могут считаться самостоятельной достопримечательностью. Пожить в старинной крестьянской избе с русской печью — это уже гарантированное впечатление от отпуска.
Все работники, имеющие отношение к приёму туристов, получили от экспертов советы по оптимизации работы, а горничные обучились уборке в соответствии с последними санитарными и эстетическими требованиями.
Перенять знания у специалиста удалось и мастерам народных ремёсел, сотрудничающим с национальным парком. Руководитель Ассоциации этнокультурных центров Карелии «Эхо» Светлана Кольчурина провела аудит сувенирных лавок Кенозерья. Она рассказала, какие виды продукции сейчас актуальны, как сделать удобную и функциональную выкладку ассортимента и где черпать идеи для создания новых сувениров. Гостья также поделилась авторским алгоритмом разработки товаров, которые туристы точно захотят увезти с собой.
Музейный фонд Кенозерского национального парка, который насчитывает более 10 000 образцов народной культуры, всегда был источником вдохновения для создания сувенирной и промо-продукции. Сейчас сотрудники Парка и профессиональные дизайнеры вновь обратятся к этому наследию, чтобы найти новые варианты применения традиционных форм и цветов.
Кенозерские мастера, напротив, соприкоснутся с последними трендами. Ремесленников ждёт сотрудничество с современными художниками. Виртуозы ткацкого дела, вязания и лоскутного шитья поработают с создателями модной одежды и интерьерного текстиля. Результатом такой коллаборации должны стать элементы гардероба, аксессуары и предметы для создания уюта в доме — не только стильные, но и отражающие культуру Русского Севера.