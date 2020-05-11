Кенозерье становится съемочной площадкой

Творческая мастерская под открытым небом развернулась в Кенозерском национальном парке. Тематический тур «КеноVision» от архангельской школы кино «Инфильм» собрал более ста молодых кинематографистов из разных городов России.
В первые дни участники тура учились у приглашённых экспертов. Например, преподаватель СпбГИКиТ Анастасия Фёдорова рассказывала об основах драматургии, а преподаватель САФУ Антон Полуэктов провёл лекции по теории кино и анализу фильмов. Мастер-классы провели также оператор-постановщик Даниил Злобин из Москвы, звукорежиссёр Олег Кожевин из архангельской студии Musical Emotions Records, оператор Антон Долганов из Самары, видеомейкер Михаил Проскалов из Санкт-Петербурга.
Кинематографисты жили в старинной деревне Масельге и работали над собственными фильмами в небольших группах: писали сценарии, снимали, монтировали. К последнему дню программы команды закончили 13 короткометражных работ, и ещё несколько проектов будет доработаны уже вне кинолагеря.
«Мы постарались предоставить возможность представить свои работы всем авторам — как новичкам, так и опытным командам. Конечно, участникам есть над чем работать, но то, что за неделю столько молодых людей успели представить свои фильмы, не может не радовать. В дальнейшем школа кино “Инфильм” организует выставку работ и публичную презентацию фильмов, снятых в кинотуре», — рассказал директор «КеноVision» Анатолий Конычев.
Эксперты отобрали лучшие работы. В тройке лидеров картина о том, как северную девушку выдают замуж за викинга, «Были Поморья. Сага первая» от архангельского клуба исторической реконструкции «Северный волк» и фильм «Пробы» о кинокастинге, снятый гостями из Карелии.
Первый приз получил фильм Марии Белой «И прекрасное должно иметь пределы», снятый по мотивам одноименного рассказа Антона Чехова. Эту картину создали актёры архангельского «Табурэ-театра» при поддержке Антона Долганова и Владислава Сидорова из самарской студии Modjo Films.
Приз зрительских симпатий достался фильму «Внутри Юрия Орлова».