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"Малые Корелы" возобновили экскурсии "с особыми условиями"

С 15 июля музей «Малые Корелы» возобновляет проведение экскурсий на территории архитектурно-ландшафтной экспозиции.

В соответствии с указом Губернатора Архангельской области, экскурсионные туры разрешены на открытом воздухе малыми группами, с учётом соблюдения всех необходимых профилактических мер. При этом исключается посещение экспозиций и выставок, расположенных внутри зданий.

Начиная с сегодняшнего дня, посетители музея «Малые Корелы» могут заказать обзорные или тематические экскурсии, согласно перечня, указанного на сайте учреждения: https://www.korely.ru/visitors/tours/. Экскурсии будут проводиться для групп не более 5 человек, с соблюдением социальной дистанции.

Напомним, что в музее по-прежнему закрыты все интерьерные экспозиции и выставки, выставочный зал и чайные дома. Сотрудники, контактирующие с посетителями, используют индивидуальные средства защиты.

Режим работы музея – традиционный для летнего периода: «Малые Корелы» открыты с 10 до 20 часов, кассы – до 19 часов.

Тел. для справок: 20-41-64 и 670-640.

15 июль 13:51 | : Культура

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