Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Открыт прием заявок на Фокинский литературно-музыкальный фестиваль в Верхнетоемском районе

Литературно-музыкальный фестиваль под девизом  «Счастлив тот, кто счастлив дома, на своей родной земле» проходит в честь известного северного поэта Ольги Фокиной в селе Верхняя Тойма Архангельской области с 2008 года. Это одно из интересных и  значимых  событий в культурной жизни Поморья. В этом году Фокинский праздник поэзии состоится  22 и 23 августа.

Идея об организации фестиваля возникла у тоймичей в 2007 году после проведения юбилейного литературно-музыкального вечера поэтессы «Я на миру живу не горбясь…». Тогда Ольга Александровна поддержала задумку своих земляков и дала разрешение  назвать фестиваль своим именем.
За эти годы Фокинский праздник поэзии с его обширной программой неоднократно входил в областные  проекты в сфере культуры. Летом  в Верхнюю Тойму из Москвы, Санкт- Петербурга, Вологды, Нарьян-Мара, всех  уголков Архангельской области приезжают художники, поэты, писатели, журналисты, любители литературы, мастера художественного слова, участники Фокинского литературно-музыкального фестиваля. По традиции Ольга Александровна лично хлебом-солью встречает гостей в своей родной деревне Артемьевской.

В 2020 году при поддержке регионального Министерства культуры фестиваль официально получил статус «областного».
«Мы уже начали готовиться к нашему большому литературно-музыкальному празднику. Создана рабочая группа. К организации привлекаем волонтеров, местные ТОСЫ, - рассказывает Александра Червонцева, заместитель главы по социальным вопросам администрации МО «Верхнетоемский муниципальный район». – Кончено, ждем и Ольгу Александровну и её дочь, поэтессу Ингу Чурбанову».

Ключевым событием фестиваля станет литературно – музыкальный конкурс, названный строчками из  стихотворения  поэтессы  «Счастлив тот, кто счастлив дома, на своей родной земле».
Участниками состязаний могут быть все желающие в возрасте от 7 лет и старше. Это исполнители литературных и музыкальных произведений: солисты, ансамбли, композиторы-песенники, авторы-исполнители, чтецы, литературные театры, любительские объединения.
В конкурсной программе четыре номинации: сольное пение, авторское исполнение песни,  творческие работы, художественное чтение. Темы выступлений — творчество  Ольги Фокиной, произведения о любви к Русскому Северу, малой родине, землякам-труженикам, память об участниках Великой Отечественной войны.

 

Заявки в конкурс областного литературно-музыкального Фокинского фестиваля принимаются до 12 августа 2020 года в адрес организатора – Дом народного творчества Архангельской области.

Все подробности, положение, заявка-анкета участника размещены на сайте ГБУК Архангельской области «Дом народного творчества» - https://dnt-arh.ru/
в  группе  ВКонтакте -  https://vk.com/club195329298

е-mail: pomornt@yandex.ru,  тел/факс: 8(8182) 21-40-42.
ГБУК Архангельской области «Дом народного творчества», отдел народного творчества и методической работы. 163000 г. Архангельск, пл. Ленина, д.1 с  пометкой в теме письма «Заявка на конкурс «Счастлив тот, кто счастлив дома, на своей родной земле».  

03 июнь 12:30 | : Культура

Главные новости


Консолидация власти, или Как преодолеть управленческий кризис в Архангельской области
Андрей Турчак: «Верьте мне, объединения Архангельской области с Ненецким округом не будет!»
все видео

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Июнь 2020 (31)
Май 2020 (296)
Апрель 2020 (299)
Март 2020 (291)
Февраль 2020 (230)
Январь 2020 (226)

Деньги


все материалы
«    Июнь 2020    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20