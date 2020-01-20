Открыт прием заявок на Фокинский литературно-музыкальный фестиваль в Верхнетоемском районе

Литературно-музыкальный фестиваль под девизом «Счастлив тот, кто счастлив дома, на своей родной земле» проходит в честь известного северного поэта Ольги Фокиной в селе Верхняя Тойма Архангельской области с 2008 года. Это одно из интересных и значимых событий в культурной жизни Поморья. В этом году Фокинский праздник поэзии состоится 22 и 23 августа.
Идея об организации фестиваля возникла у тоймичей в 2007 году после проведения юбилейного литературно-музыкального вечера поэтессы «Я на миру живу не горбясь…». Тогда Ольга Александровна поддержала задумку своих земляков и дала разрешение назвать фестиваль своим именем.
За эти годы Фокинский праздник поэзии с его обширной программой неоднократно входил в областные проекты в сфере культуры. Летом в Верхнюю Тойму из Москвы, Санкт- Петербурга, Вологды, Нарьян-Мара, всех уголков Архангельской области приезжают художники, поэты, писатели, журналисты, любители литературы, мастера художественного слова, участники Фокинского литературно-музыкального фестиваля. По традиции Ольга Александровна лично хлебом-солью встречает гостей в своей родной деревне Артемьевской.
В 2020 году при поддержке регионального Министерства культуры фестиваль официально получил статус «областного».
«Мы уже начали готовиться к нашему большому литературно-музыкальному празднику. Создана рабочая группа. К организации привлекаем волонтеров, местные ТОСЫ, - рассказывает Александра Червонцева, заместитель главы по социальным вопросам администрации МО «Верхнетоемский муниципальный район». – Кончено, ждем и Ольгу Александровну и её дочь, поэтессу Ингу Чурбанову».
Ключевым событием фестиваля станет литературно – музыкальный конкурс, названный строчками из стихотворения поэтессы «Счастлив тот, кто счастлив дома, на своей родной земле».
Участниками состязаний могут быть все желающие в возрасте от 7 лет и старше. Это исполнители литературных и музыкальных произведений: солисты, ансамбли, композиторы-песенники, авторы-исполнители, чтецы, литературные театры, любительские объединения.
В конкурсной программе четыре номинации: сольное пение, авторское исполнение песни, творческие работы, художественное чтение. Темы выступлений — творчество Ольги Фокиной, произведения о любви к Русскому Северу, малой родине, землякам-труженикам, память об участниках Великой Отечественной войны.
Заявки в конкурс областного литературно-музыкального Фокинского фестиваля принимаются до 12 августа 2020 года в адрес организатора – Дом народного творчества Архангельской области.
Все подробности, положение, заявка-анкета участника размещены на сайте ГБУК Архангельской области «Дом народного творчества» - https://dnt-arh.ru/
в группе ВКонтакте - https://vk.com/club195329298
е-mail: pomornt@yandex.ru, тел/факс: 8(8182) 21-40-42.
ГБУК Архангельской области «Дом народного творчества», отдел народного творчества и методической работы. 163000 г. Архангельск, пл. Ленина, д.1 с пометкой в теме письма «Заявка на конкурс «Счастлив тот, кто счастлив дома, на своей родной земле».