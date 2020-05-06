"Костюм Русского Севера" зажжет в Архангельске на Маргаритинскую ярмарку

Это один из ярчайших региональных проектов, целью которого является сохранение традиционного костюма как национального культурного достояния Архангельской области.
Межрегиональный фестиваль «Костюм Русского Севера» проходит в Поморье раз в два года и в 2020 -ом станет ключевым мероприятием культурной программы XIX Маргаритинской ярмарки.
Учредителями и организаторами пятого фестиваля являются министерство культуры Архангельской области, Дом народного творчества Архангельской области и модельное агентство «Николaй Терюхин».
Архангельский фестиваль «Костюм Русского Севера» давно завоевал прочный авторитет и популярность среди модельеров России. В 2018 году было показано 38 коллекций из 12 субъектов Российской Федерации, многие их которых некогда входили в обширную северную губернию.
В этом году фестиваль планируется провести 25 – 26 сентября в рамках традиционной торгово-промышленной Маргаритинской ярмарки. В программе деловая и конкурсная части.
Специалисты – фольклористы, художники – модельеры, дизайнеры, коллекционеры, искусствовведы примут участие в конференции «Хороша одежда в клетку и в полоску – хороша. Традиционный костюм как элемент исторического наследия в современной культуре», творческих мастерских, выставках по различным видам декоративно – прикладного искусства.
Пятый конкурс «Костюм Русского Севера» пройдет по 4 номинациям: «Традиционный костюм», «Сценический костюм», «Современный авторский костюм» и «Аксессуары костюма». Если три первых хорошо знакомы постоянным участникам, то четвертая номинация введена впервые. Жюри отдельно рассмотрит авторские пояса, головные уборы, перчатки, варежки, сумочки, украшения, обувь и другие аксессуары, выполненные по собственным эскизам специально для этнографического, сценического, современного авторского костюмов.
В конкурсе могут принять участие творческие коллективы учреждений культуры и образования, детские и взрослые театры моды, костюма и дизайна; фольклорно-этнографические коллективы, учащиеся и педагоги творческих специализаций средних и высших учебных заведений, клубы традиционной народной культуры, мастера декоративно-прикладного творчества, художники-модельеры и другие специалисты Архангельской области и регионов России.
Межрегиональный фестиваль «Костюм Русского Севера» - это незабываемый праздник северной моды как для участников, так и для зрителей. Связь с национальными традициями, знание народного костюма Русского Севера, творческий, оригинальный подход в создании коллекций оценит именитое жюри. Гала- концерт участников фестиваля – конкурса с демонстрацией лучших коллекций и награждение победителей пройдут на сцене Архангельского театра драмы им. М. В. Ломоносова.
Заявки на участие в V фестивале-конкурсе «Костюм Русского Севера» принимаются до 01 сентября 2020 года по электронной почте: pomornt@yandex.ru
Положение, форма заявки на сайте ГБУК Архангельской области «Дом народного творчества»
Справки по телефонам: 8(8182)21-40-42, 8(8182)21-01-49