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"Костюм Русского Севера" зажжет в Архангельске на Маргаритинскую ярмарку

 

Это один из ярчайших региональных проектов, целью которого является сохранение традиционного костюма как национального культурного достояния Архангельской области.
Межрегиональный фестиваль «Костюм Русского Севера»  проходит в Поморье  раз в два года и в 2020 -ом станет ключевым мероприятием культурной программы XIX Маргаритинской ярмарки.

Учредителями  и организаторами пятого  фестиваля являются министерство культуры Архангельской области, Дом народного творчества Архангельской области и модельное агентство «Николaй Терюхин».

Архангельский фестиваль «Костюм Русского Севера» давно завоевал прочный авторитет и популярность среди  модельеров России. В 2018 году было показано 38 коллекций из 12 субъектов Российской Федерации, многие их которых некогда входили в обширную северную губернию. 


В этом году фестиваль планируется провести 25 – 26 сентября в рамках  традиционной торгово-промышленной Маргаритинской ярмарки. В программе  деловая и  конкурсная части.
Специалисты – фольклористы, художники – модельеры, дизайнеры, коллекционеры, искусствовведы примут участие в конференции «Хороша одежда в клетку и в полоску – хороша. Традиционный костюм как элемент исторического наследия в современной культуре»,  творческих  мастерских, выставках  по различным видам декоративно – прикладного искусства.

 

Пятый конкурс «Костюм Русского Севера»  пройдет по 4 номинациям: «Традиционный  костюм», «Сценический костюм», «Современный авторский костюм» и «Аксессуары костюма». Если три первых хорошо знакомы постоянным участникам, то четвертая номинация введена впервые. Жюри отдельно рассмотрит  авторские  пояса, головные уборы, перчатки, варежки, сумочки, украшения, обувь и другие аксессуары, выполненные по собственным эскизам специально для этнографического, сценического, современного авторского костюмов.

В конкурсе могут принять участие  творческие коллективы учреждений культуры и образования, детские и взрослые театры моды, костюма и дизайна; фольклорно-этнографические коллективы, учащиеся и педагоги творческих специализаций средних и высших учебных заведений, клубы традиционной народной культуры, мастера декоративно-прикладного творчества, художники-модельеры  и другие специалисты Архангельской области и регионов России.

Межрегиональный фестиваль «Костюм Русского Севера»  - это незабываемый  праздник северной моды как для участников, так и для зрителей. Связь с национальными традициями, знание народного костюма Русского Севера, творческий, оригинальный  подход в создании коллекций оценит  именитое жюри. Гала- концерт участников фестиваля – конкурса с демонстрацией лучших коллекций и награждение победителей  пройдут на сцене Архангельского театра драмы им. М. В. Ломоносова.

 

Заявки на участие в V фестивале-конкурсе «Костюм Русского Севера»   принимаются до 01 сентября  2020 года по электронной почте: pomornt@yandex.ru

Положение, форма заявки на сайте ГБУК Архангельской области «Дом народного творчества»

- https://dnt-arh.ru/

Справки по телефонам: 8(8182)21-40-42, 8(8182)21-01-49

  

29 май 14:44 | : Культура

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