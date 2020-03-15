«Мы просто хотим сказать – помните!». Архангельские дети - празднику Победы

Второй творческий конкурс, посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной Войне, проходил в этом году в заочном формате и собрал 110 участников из Архангельска, Онежского, Красноборского, Мезенского, Приморского, Верхнетоемского, Шенкурского, Холмогорского Виноградовского, Вельского районов области.
Организаторы, областной Дом народного творчества и Архангельское отделение военно-исторического общества, предложили участникам две номинации «Художественное чтение» и «Творческие работы».
Конкурс получился по – настоящему народным. В нем приняли участие семейные дуэты, театры, отдельные авторы-исполнители в возрасте от 7 до 60 лет.
Тема сохранения памяти о героическом прошлом своей Родины, подвига и мужества народа в годы Великой Отечественной войны никого не оставила равнодушным.
«Меня восхищает, что такое большое количество людей так трепетно относятся к памяти о военных годах. Пока мы помним, есть надежда, что подобное не повторится. Такие конкурсы - это один из методов воспитания человечности в детях», - поделился своим мнением член жюри конкурса, артист Архангельского театра драмы им. М. В. Ломоносова Иван Братушев.
Эту мысль разделяет и Алексей Буклаг, член жюри, один из организаторов регионального отделения военно-исторического общества. По его словам во время самоизоляции у многих родителей освободилось время, и они смогли позаниматься с детьми и «с душой выбрать произведение». «Конкурс дал понять, что «народное» - это гораздо шире. Участники хорошо подготовились к конкурсу, их прочтение стихов также по праву может называться народным творчеством», - добавляет Алексей Буглак.
Исполнение стихов в номинации «Художественное чтение» жюри оценивало по присланным видеороликам.
Диплом Лауреата в возрастной категории от 7 до 13 лет получила Александра Давыдова из Архангельска. Она прочитала стихотворение, посвященное детям Великой Отечественной, сочиненное вместе с мамой Надеждой. Семейная история его создания теплая и трогательная.
Саше 11 лет, и она не в первый раз участвует в конкурсе чтецов, однако к этому готовилась особо. Мама с дочкой смотрели фильмы и читали книги о детях военного времени. «Мы просто ревели вместе, - рассказывает Надежда Давыдова, - а потом сочинили это стихотворение, как крик – не забывайте!»
Решили записать видео на телефон рядом с памятником, посвященным детям войны. «Мы сняли, отправили на конкурс и думали, что даже, если ничего не займём, но скажем всем: «Помните!» А потом стали звонить и писать люди, говорить: «Мы плакали, а где этот памятник?!» А ведь они живут недалеко, но не видели. А тут сходили. Их дети просили: «Мама, свози меня туда, где Саша читала». Вот я думаю, это важнее всех мест и побед».
В следующей возрастной категории до 25 лет в этой же номинации сразу три победителя: Валерия Пяткина из Архангельска, Денис Лёвкин, участник театрального коллектива "Ровесник" поселка Каменка Мезенского района и Алексей Горбунов из Виноградовского района.
И дети, и взрослые внимательно и ответственно подошли к подбору репертуара, выбрав для участия в конкурсе как известные стихи, такие как «Зинка» Ю. Друниной, «Детский ботинок» С. Михалкова, «Танцы в день Победы» Б. Куняева, так и прозу Фёдора Абрамова, Бориса Васильева.
Член жюри Иван Братушев при оценке работ исполнителей обращал внимания, прежде всего, на личностное отношение. Актер дает совет начинающим чтецам поменьше обращать внимание на внешние выразительные средства, такие как музыка, костюмы, интонирование, «игра лицом», а больше сосредотачиваться на сути произведения.
Если видеоролики с прочтением стихов прислали 98 человек, то в номинации «Творческие работы» участвовали лишь 13 человек. Здесь главным критерием были литературные способности конкурсантов.
Авторам предлагалось написать и прислать эссе, сочинение на тему «Летопись Победы», поделиться воспоминаниями родных и близких, свидетелей тех далеких героических лет, рассказать их фронтовые судьбы и истории, даже написать письмо своему сверстнику из настоящего в прошлое, в 1941-1945 года.
Среди победителей Ян Подосенов. Свое эссе он назвал «Мой прадед Костя Киселёв».
Кобелева Виталина удостоена третьего места в возрастной категории от 7 до 13 лет за присланное сочинение, посвященное детям-почтальонам войны.
Яковлев Дмитрий написал рассказ «Любви есть место на войне» и получил Диплом I степени в возрастной категории до 25 лет. Первое место в самой старшей категории заняла Светлана Жилинская.
Всего в номинации «Творческие работы» дипломами отмечено 7 участников, в номинации «Художественное чтение» - 14 детей и взрослых.
О дате, месте награждения победителей будет сообщено дополнительно, после снятия карантинных мер.
Список победителей II областного творческого конкурса «Нам этот мир завещано беречь»
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